Военный аналитик поделился своим мнением на тему того, когда закончится война в Украине.

Известный военный аналитик Агиль Рустамзаде на ютуб-канале Caliber рассказал, каким он видит поражение и капитуляцию россии. По словам эксперта, скорее всего боевым поражением россии и выходом Украины на границы 1991 года конфликт не закончится. Для этого нужна капитуляция российской федерации.

"Маловероятно, что нанесением поражения российской федерации и выходом на границы 91 года этот конфликт прекратится. Я думаю, что этот конфликт прекратится вместе с этой войной после капитуляции рф. Для капитуляции должны сойтись воздействия военного, экономического и политического факторов. Один из вероятных сценариев – это военное истощение российской федерации", - говорит Рустамзаде.

По его словам, после военного истощения начнется процесс, который никто не может предсказать сколько он может продлиться. Это когда руководство российской федерации капитулирует.

"Поэтому скорее всего 2023 год мы будем иметь дело с военным истощением россии, но после этого будет неминуемо, будет спад боевой активности. А сколько времени понадобится, чтобы рф капитулировала, эти временные рамки обозначить очень проблематично", - подытожил военный аналитик.

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