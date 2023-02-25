Военный аналитик поделился своим видением ведения боевых действий в Украине и рассказал, что нужно ВСУ кроме танков.

Известный военный аналитик Агиль Рустамзаде на ютуб-канале Caliber рассказал, что на данный момент войны украинской армии нужно сосредоточится на контрбатарейной борьбе. По его словам, для этого нужно в первую очередь защищать свою артиллерию.

"Российская армия дронами-камикадзе охотится за украинской армией. Первое, что нужно сделать – это развернуть купол противовоздушной обороны в полосе 30 километров от линии боевого соприкосновения", - считает эксперт.

Также, по его мнению, сейчас в основном воюет не оружие, а умение, концепция и тактическое искусство. И преимущество получит та сторона, которая сможет лучше применять свою артиллерию и контрбатарейную борьбу.

Агиль Рустамзаде отметил, что это война на истощение, в том числе и людских ресурсов. Поэтому главное сейчас не наступательные действия, а потери в живой силе. Так как рф может себе позволить уровень собственных потерь 5 к 1. То нужно создать огневое воздействие украинской армии, которое обеспечит уровень потерь у оккупантов выше чем 1 к 5.

"Увеличение поставок боеприпасов вместе с артиллерией поможет и самоходными артиллерийскими установками, и минометами на 20-30 процентов позволит Украине успешно провести оборонительную операцию в течение месяца", - рассказал военный аналитик.

Отметим, ранее стало известно, что в январе Украина получила подтверждение от западных партнеров об их намерении передать для нужд ВСУ несколько сотен танков западного образца. В настоящее время украинские танкисты проходят обучения на этих машинах в нескольких странах Европы. Также известно, что Берлин планирует поставить танки Leopard 2A6 в Украину в последнюю неделю марта. На днях стало известно, что Польша планирует создание хаба для ремонта Leopard 2, поставляемых Украине. По данным украинских властей, в первой волне – т.е. к маю, Украина должна получить от 150 до 300 западных танков. После этого танки продолжат прибывать, но уже позже.

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