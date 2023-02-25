Россия уже создала войска, минимум в 1,5 раза превышающие размеры группировки, задействованной в феврале 2022 года.

Как сообщает Politeka, об этом идет речь в обзоре Украинского института будущего.

Учитывая развитие потенциала ВСУ, собранных Россией сил и ресурсов, недостаточно для организации ударов более чем в 2-3 направлениях.

Исходя из вышесказанного и приверженности российскому военному руководству (что в полной мере подтверждено историей боевых действий 2022 года) к «охватывающим ударам» логично предположить, что РФ попытается окружить (или создать угрозу окружения) достаточно большой группировке сил обороны Украины. Например, на территории Донецкой области.

Но варианты оцепления Славянская-Краматорская оказались безуспешными на предыдущих этапах. Выход группировки войск из Херсона сделал невозможным планирование продвижения по правому берегу Днепра. Соответственно, в таких условиях наиболее логично для РФ (с учетом накопленных ресурсов) снова попытаться действовать широкими охватывающими ударами. Но на более узких участках – одновременный удар на Киев, Чернигов, Сумы и Харьков маловероятен.

При этом, если учесть внешнеполитическую ситуацию, для российского руководства желательна масштабная операция, которая своими результатами компенсирует осенние провалы в Харьковской и Херсонской областях.

Поэтому наиболее вероятными направлениями можно считать сходящиеся с территории РФ через Харьковскую и Сумскую области и с территории Запорожской области вдоль Днепра. С возможной целью – Полтава или восток Полтавской области.

Удар в направлении Киева при нынешнем потенциале российской группировки маловероятен. Он будет возможен только при успехе первой фазы — то есть поражения (или окружения) украинской группировки войск в Донецкой области. При этом «вторая фаза» возможна только при дополнительной мобилизации в России, ведь даже использование 240-250 тысяч солдат-срочников сможет лишь компенсировать потери российской группировки в случае 3-5 недель ведения наступательных действий.

Что касается сроков, то климатические условия на Юге и Востоке Украины сделают затруднительными наступательные действия в период с конца марта до конца апреля.

Кроме того, по имеющейся в свободном доступе информации, Украина производит комплектацию и обучение не менее 10-12 новых бригад. Часть из которых будет вооружена западным, более современным оружием.

Следовательно, у РФ есть два вероятных срока нанесения удара.

1. Начало сделки не позднее 10-12 марта. В таком случае наиболее логичны попытки реализации описанной выше схемы охвата донецкого группировки сил обороны Украины. При этом для отвлекающих ударов вдоль уже существующей линии фронта будут использованы преимущественно остатки ПИК и «народных милиций» т.н. ЛДНР. Это наступление может сопровождаться (точнее, сопровождаться) массированными ракетными ударами. Однако, в отличие от логики осени-зимы, изменится выбор приоритетных целей. В случае наступления в начале весны одним из таких приоритетов может снова стать железнодорожная инфраструктура.





2. Начало операции в мае-июне. В таком случае Россия не будет ограничена погодными условиями, но Украина в этот момент сформирует свой ударный кулак. Поэтому логично, что при работе по этому сценарию Кремль пойдет на еще одну волну мобилизации не позднее середины марта. А само наступление также будет сопровождаться ракетными атаками, но в этом случае, помимо приоритетных целей в виде железнодорожной инфраструктуры, можно ожидать попыток ударов по мостам через Днепр.



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