Украинская энергетика уже адаптировалась к противостоянию с врагом, быстро мобилизуя бригады и восстанавливая повреждения после ракетных ударов. Световой день становится длиннее, а энергопотребление меньше, так что теперь смысла бить именно по энергетике становится меньше. Тем временем, под угрозой может оказаться друга инфраструктура Украины. Об этом, как пишет НВ, рассказал спикер Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат.

По его словам, в ближайшее время украинцам стоит ожидать уменьшение активности врага именно по энергетической инфраструктуре, но в то же время враг может сосредоточится на других объектах.

"Враг увидел, что цели не достигнуты, поэтому возможно будет уменьшение атак по объектам энергетической инфраструктуры. Впрочем, возможно, следует ожидать ударов и по другим важным объектам – транспортной инфраструктуре или гидротехническим сооружениям. И к этому тоже нужно быть готовым", - говорит Игнат.

Воздушным Силам следует усиливаться и ожидать скорейшего возвращения наших воинов из учений. А вместе с ними и прибытие средств ПВО/ПРО, таких как ЗРК SAMP/T и Patriot. Это именно то, что нам нужно против баллистики и отдельных видов крылатых ракет, таких как Х-22. И защищать ими приоритетные направления от ударов, в частности баллистическими ракетами. Дело в том, что мы не можем тысячи квадратных километров нашей территории перекрыть имеющимся вооружением. Ни одна большая страна мира не имеет сплошной системы ПВО (зенитных ракетных систем) на своих границах или всей территории. Мы сплошь покрываем территорию радиолокационными средствами. И то цели могут исчезать с радаров, потому что летят низко, используя рельеф местности.

"В частности, дроны входят в русла рек и летят по нему. Река же фактически нулевая высота [где цели малозаметны для радиолокационных средств]. Кстати, и ракеты летят по руслам рек и тоже на время пропадают, в конце концов, они и спроектированы так, чтобы лететь, огибая рельеф местности, прятаться за ним, пролетать по низменности. Ни одна большая страна мира не имеет сплошной системы ПВО. Так вот, когда зафиксирован запуск группы Shahed 131/136, у нас в небо поднимаются истребители, вместе с ними работают мобильные огневые группы. И по маршруту следования они эти дроны понемногу уничтожают", - отметил спикер.

Дело в том, что "шахеды" атакуют группами, а затем разделяются каждый на определенную цель. Поэтому здесь много нюансов. Скажем, если в сторону Киева вылетело 40 Shahed 131/136, а долетает лишь половина, то это значит, что наше воздушное командование Восток или ПВК Юг уничтожает их в зоне своей ответственности. Привлекаются все существующие огневые средства, включая мобильные огневые группы или истребители. И если какое-то количество дронов прорывается, то их уже добивают на подступах к столице. В других регионах это работает так же. Сбивают там, где это возможно. Понятно, что средства ПВО стоят на подступах к жилым объектам, но даже если цель будет поражена, скажем, в 10 км от Киева, то она после этого может лететь по инерции и упасть где угодно. Здесь, к сожалению, последствия противовоздушного боя непредсказуемы.

Так это произошло на границе с Польшей, где, к сожалению, [15 ноября 2022] от ракеты погибли люди. Так это случалось на границе с Молдовой, где в разное время обнаруживали обломки ракет. Потому что враг сознательно использует территорию этого государства, а также пограничную реку Днестр, по руслу которой, кстати, тоже россияне пускают ракеты. Ну, и, как известно, российские ракеты уже пролетали над территорией Румынии. Поэтому, когда работает ПВО, даже если от воздушных целей нет прямой угрозы, как это было, например, с воздушными шарами, и их пытаются сбить истребители, то все равно – существует угроза ракет, которыми уничтожают цели. Именно поэтому соотечественникам следует придерживаться сигналов тревоги, находить какое-то элементарное укрытие или соблюдать правила двух стен, даже если успешно работает наша система ПВО.

"В агрессии против Украины Россия использует до 40 аэродромов, расположенных на территории РФ, Беларуси и временно оккупированного полуострова Крым. Несмотря на то, что враг понес ощутимые потери в авиации – сейчас это почти 300 самолетов и столько же вертолетов, они пополняют эти потери другими бортами. Поэтому по количеству на этих аэродромах сосредоточена примерно такая же авиационная группировка, что и было в начале вторжения. Впрочем, нельзя стягивать авиацию к границам. Стягивать можно людей, танки или технику. Но не самолеты. Самолеты как стояли на аэродромах, так и стоят. Аэродромы же не стянешь. Ближе к границам или дальше от них, какая разница.

Самолеты сегодня на одном аэродроме, а завтра – на другом. Теперь никто не борется с самолетами, это не вторая мировая война. Теперь они сражаются с высокоточным оружием, ракетами. Поэтому вопрос не в самолетах, а в количестве оружия, которое русские могут позволить себе применить против Украины. Например, ракет Х-22 у них есть еще много, сотни единиц. А количество X-101 и X-555 считается все от начала ударов по объектам критической инфраструктуры. Другие ракеты, такие как X-59 и X-31, также не дешевы. Следовательно, нет смысла поднимать большое количество самолетов в воздух", - рассказал спикер Воздушных сил.

Теперь они сражаются с авиационными подразделениями – пара самолетов, возможно, эскадрилья. Например, 10-12 самолетов для каждой атаки в отдельном направлении русские и привлекали в первый месяц агрессии. И тогда они понесли огромные потери, потому что они думали, что небо было под их контролем, они вылетели, и их уничтожили. Потому что они стали жертвами своей собственной пропаганды, слушая [главу департамента информации и массовых коммуникаций министерства обороны российской федерации] Игоря Конашенкова, который в своих оперативных отчетах три раза разрушал все украинские военно-воздушные силы. Потому и сейчас не следует ожидать каких-либо массовых провокаций, потому что русские хорошо понимают, что они будут сбиты здесь.

"Потому что средства ПВО хоть и истощаются, но в то же время усиливаются – в сухопутных войсках есть много разных ПЗРК, зенитная самоходная артиллерийская установка Gepard, есть ЗРК Crotale, IRIS-T, NASAMS, ну и на подходе SAMP/T и Patriot. Поэтому особого успеха российской авиации здесь вряд ли стоит ожидать", - подытожил Юрий Игнат.

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