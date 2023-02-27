В таком случае Закон предусматривает моменты, когда лицо может досрочно расторгнуть контракт с Вооруженными Силами Украины.
Об этом говорится в Законе Украины "О воинской обязанности и военной службе".
На данный момент в Украине действует военное положение, поэтому рассматривать следует нюансы, касающиеся условий контрактной военной службы в этот период.
Они описаны в части 5 статьи 2 Закона Украины «О воинской обязанности и военной службе». Согласно Закону Украины, для досрочного расторжения контракта во время военного положения предусмотрены следующие основания:
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в случае достижения предельного возраста пребывания на военной службе;
по состоянию здоровья на основании заключения (постановления) военно-врачебной комиссии о непригодности к военной службе с исключением из военного учета;
в связи со вступлением в законную силу обвинительного приговора суда, которым назначено наказание в виде лишения свободы, ограничения свободы или лишения воинского звания;
по определенным семейным обстоятельствам или другим уважительным причинам (если военнослужащие не выразили желания продолжать военную службу).
Напомним, украинцам объяснили, в каких случаях может не действовать отсрочка.
Также сообщалось, что в Украине есть категории, которые освобождаются от военной службы, получая "белый билет", но есть нюанс.
Кроме того, Politeka.net о мобилизации в Украине: новый запрет хотят ввести после скандалов.