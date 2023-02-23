Об этом в интервью Фокусу рассказал военный аналитик Агиль Рустамзаде.

«Я думаю, нынешняя ситуация объясняется тем, что РФ решила использовать тактику тысячи укусов. При дальнейшем продвижении создается риск оперативного окружения Бахмута. И при развитии успеха российская армия получит возможность выйти на город Северск.

Однако есть одно "но" — инфошум. Много говорят о большом российском наступлении, о каких-то страшных вещах. Это неправда. Я считаю, что у российской армии не хватает бронетехники, не хватает пехоты. У России "на стороне", можно сказать, 15-20 тысяч личного состава”, - считает Рустамзаде.

фронт, война, поле боя, ВСУ

По его мнению, ударных группировок, которые смогли бы проводить операцию оперативного или стратегического уровня, на данный момент и в перспективе месяца у войск рф нет.

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“У российской армии нет ни ударной группировки, ни специально выделенных артиллерийских систем, чтобы они могли осуществлять операции оперативного или стратегического уровня. И плюс, у ВС РФ времени немного. Потому что 2-6 недель, и мы получим весеннюю распутицу. В таких условиях наступать не очень-то и легко”, - считает эксперт.

По его мнению, рф не хочет перенапрягать ресурсы.

«Я считаю, что это война на износ, и Российской Федерации нет смысла повышать ставки. То, как сейчас протекают боевые действия, устраивает РФ. Они тоже не хотят перенапрягать свои экономические и военные возможности”, - считает Агиль Рустамзаде.

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