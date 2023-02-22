Трагедия произошла, когда родители спортсмена шли по улице в Бахмуте Донецкой области.

Рядом с Наталией Гончаровой и ее мужем разорвался снаряд – женщина погибла на месте, пишет Obozrevatel. Ее муж с ранением был госпитализирован.

20-летний Никита, воспитанник колледжа олимпийского резерва имени Сергея Бубки, должен был выступать на соревнованиях по борьбе U23, который проходил на Закарпатье. Однако, узнав о гибели мамы, он решил отказаться и немедленно ехать в Бахмут.

Тренеры убеждали спортсмена участвовать в соревновании, но решающим для него стал звонок отца.

«Когда отец пришел в себя, то набрал Никиту и сказал, чтобы он не отказывался от борьбы», – цитирует издание жену одного из тренеров.

И тогда Никита Гончаров решил остаться. Комментатор боя с волнением рассказал о трагедии спортсмена и что ему сейчас очень трудно бороться.

Но спортсмен справился и даже победил в поединке, став таким образом чемпионом Украины. Теперь Никита Гончаров поедет на чемпионат Европы.

Наталья Гончарова была медсестрой Больницы интенсивной терапии. О ней вспоминают, как о хорошем, добром и приветливом человеке.

Почему супруги не уехали из Бахмута, в котором не прекращаются бои и обстрелы, знакомые семьи не знают. Предполагают, что боялись за жилье и не хотели его бросать.

Никита Гончаров был признан лучшим спортсменом Донецкой области в январе 2023-го года.

Гончаров - воспитанник Донецкого областного специализированного профессионального колледжа спортивного профиля им. С. Бубки, спортсмен Школы высшего спортивного мастерства региона. В 2021 году он на юниорском уровне получил серебро чемпионата Европы и золото чемпионата Украины, а также был бронзовым призером взрослого национального первенства. Наставники Никиты – заслуженные тренеры Украины Андрей и Максим Ефремовы.

Напомним, Ева, чудом выжившая после взрыва в Днепре, показала, что с ней сейчас.

Также сообщалось, что Настя, которая в результате взрыва российской ракеты потеряла родителей, вернулась на руины своей квартиры.

Кроме того, Politeka.net писала, что россияне ударили по остановке, на которой стояли люди, и многоэтажкам – есть погибшие.