Жертвой трагедии, которая произошла на столичном Печерске, стала молодая женщина.
Как передает Politeka.net со ссылкой на полицию Киева, все произошло 30 декабря 2022 на бульваре Леси Украинки.
В тот страшный день 34-летний мужчина, управляя автомобилем «Хюндай», совершил наезд на 31-летнюю женщину, которая переходила дорогу на пешеходном переходе.
Как установило следствие, водитель автомобиля превысил скоростной режим и проехал пешеходный переход на красный запрещающий сигнал светофора.
Вручение повестки едва не закончилось трагедией на Ровенщине: "Схватил косу и..."
Поезд "Киев - Варшава" сошел с рельсов в районе реки: кадры с места происшествия
"Будут переброшены на фронт": всплыли новые планы оккупантов, названо направление
"Преступная халатность?": семья Богдана Покитко, которого кинули на передовую без подготовки, сообщила новые подробности
Был отличником: жизнь 17-летнего Максима трагически оборвалась в Днепре
«Медики госпитализировали пострадавшую в тяжелом состоянии, в результате аварии она получила многочисленные травмы и через несколько часов скончалась», - рассказали в полиции.
Оказалось, что виновный в трагедии был уже ранее судим.
«Фигурант, ранее судимый за разбой, был уведомлен о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины — нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, если они повлекли смерть потерпевшего», - рассказал начальник отдела расследования преступлений в сфере транспорта следственного управления полиции Киева Анатолий Андросович.
Сейчас фигурант находится под стражей, досудебное расследование завершено. Материалы уголовного производства вместе с обвинительным актом направлены в суд для рассмотрения дела по существу.
Мужчине грозит от трех до восьми лет лишения свободы с лишением права управлять транспортными средствами сроком до трех лет или без такого.
Напомним, поезд "Киев-Варшава" сошел с рельсов в районе реки.
Также сообщалось, что в войне на Украине наступил решающий момент.
Кроме того, Politeka.net писала, что россияне ударили ракетами по жилым домам, в которых спали люди.