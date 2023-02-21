Жертвой трагедии, которая произошла на столичном Печерске, стала молодая женщина.

Как передает Politeka.net со ссылкой на полицию Киева, все произошло 30 декабря 2022 на бульваре Леси Украинки.

В тот страшный день 34-летний мужчина, управляя автомобилем «Хюндай», совершил наезд на 31-летнюю женщину, которая переходила дорогу на пешеходном переходе.

Как установило следствие, водитель автомобиля превысил скоростной режим и проехал пешеходный переход на красный запрещающий сигнал светофора.

«Медики госпитализировали пострадавшую в тяжелом состоянии, в результате аварии она получила многочисленные травмы и через несколько часов скончалась», - рассказали в полиции.

Оказалось, что виновный в трагедии был уже ранее судим.

«Фигурант, ранее судимый за разбой, был уведомлен о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины — нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, если они повлекли смерть потерпевшего», - рассказал начальник отдела расследования преступлений в сфере транспорта следственного управления полиции Киева Анатолий Андросович.

Сейчас фигурант находится под стражей, досудебное расследование завершено. Материалы уголовного производства вместе с обвинительным актом направлены в суд для рассмотрения дела по существу.

Мужчине грозит от трех до восьми лет лишения свободы с лишением права управлять транспортными средствами сроком до трех лет или без такого.

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