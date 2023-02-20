В первые дни полномасштабной войны рф против Украины семья киевлянки Татьяны Близняк – двухмесячная дочь и муж – остались ночевать в метро. В момент, когда Татьяна кормила дочь грудью, сидя на расстеленном на полу подземки одеяле, ее заметили журналисты и попросили сделать фотографию.

Трогательный кадр с матерью и ребенком, прячущимися в метро от обстрелов, сразу окрестили "Мадонна в киевском метро". Фотография быстро разлетелась в социальных сетях и попала во многие мировые СМИ. Украинская художница Марина Соломенникова перенесла его в полотно, которое затем превратили в икону. Образ современной "Мадонны" разместил на стене храма священник в пригороде Неаполя.

Татьяна с мужем и маленькой Маричкой уехали из Киева в более безопасный регион - во Львовскую область. В декабре девочке исполнился год, ее покрестили.

Татьяна постоянно делится на своей странице в Instagram трогательными фото и видео, на которых показывает свою счастливую семью — мужа, дочь и двух мопсов.

На этот раз Близняк опубликовала забавные кадры, как Маричка играет с собачкой.

"Любовь это... Делиться игрушками", - написала Татьяна под видео.

Напомним, нардеп получил повестку прямо на улице.

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