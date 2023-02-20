Супруга украинского защитника Вячеслава Щербины Виталия Иващенко рассказала, как сложно раненым бойцам собрать необходимые документы для получения инвалидности и протезирования.

Об этом сообщает "Телеграф".

Уже в госпитале, вспоминает Виталия, возник вопрос, что делать дальше. Кроме лечения и восстановления мужчины после ранения, необходимо было собирать документы, потому что без них нельзя было претендовать прежде всего на протезирование.

"Проблема в том, что нет четкого алгоритма действий, раненым некому говорить, как все должно быть. После моих постов в социальных сетях, люди в директе спрашивали, с чего же начинать, и мне понадобилось время, чтобы вспомнить. Потому что у меня на это время на руках уже 50 сверхважных "бумажек", а первой была справка об обстоятельствах травмы.Военной части понадобилось два месяца, чтобы ее сделать.

И вообще там создали нам самую большую головную боль, потому что медрота не выдала мужчине направление на медико-социальную экспертную комиссию (МСЭК). Почему так поступили? Думаю, им просто это не выгодно, раненые никому не нужны, поэтому Славу списали из рядов ВСУ налегке - без зарплаты, пенсии и без ноги", - подчеркивает Виталия.

"Мы все понимаем, что на коляске или на костылях передвигаться разными учреждениями не очень удобно. Так что мы сделали генеральную доверенность и максимально, где это возможно, я стараюсь решать все за мужчину. И даже при том, что у меня было время все изучать и разбираться, ни один этап не обошелся без проблем.То военно-врачебная комиссия в заключении написала вместо "нуждающегося протезирования" - "нуждается в отпуске", то указала странную дату получения ранения моим мужем - 20220 год, то есть через 18 тыс. лет, все время добавляют апостроф в его имя, хотя его там не должно быть.

А в октябре, когда мы оформили большинство документов, выяснили: у них указано звание "солдат", хотя в военном билете – "младший сержант". И снова нужно было ехать в часть, а она расположена в Белой Церкви, и тратить время на исправление", - говорит Виталия.

Поскольку муж Виталии перешел таким образом в статус гражданского, семье понадобилось обращаться по разным вопросам в медицинские учреждения Киевщины. И каждое посещение поликлиники стало отдельным видом "удовольствия", потому что боец ​​с ампутацией должен ожидать приема в общей очереди и зачастую без возможности даже присесть. Вдобавок еще может получить осуждающие замечания со стороны других пациентов. И это все — вместе с непригодной для маломобильных людей инфраструктурой.

Не без боя, по словам Виталии, удается решать и вопросы выплат, и так же при личном присутствии и благодаря настойчивости. Но главное испытание – это прохождение МСЭК.

Комиссию Слава вынужден проходить как гражданское лицо, это дольше и труднее, чем если бы он оставался военным. Начиная с того, что семейный врач не знал, как оформить направление на МСЭК, заканчивая тем, что мы пол года собирали все необходимые документы и нам весь время отказывали, потому что ошибки нашли, требовали еще что-то предоставить.

И вот 17 февраля заседание все же состоялось, но мужчине дали II группу. Он не стал унижаться и что-то выяснять, но я не могла это так оставить, поинтересовалась у председателя комиссии, почему же не I группа. На это она сказала, что у них вроде бы нет на это полномочий, это вопрос центральной городской или областной МСЭК. А ответить на вопрос, зачем нам столько времени морочили голову с документами, вообще не смогла, – отмечает Виталия.

Виталия добавляет, что, несмотря на усталость и разочарование, сдаваться не планирует, заявление на пересмотр дела в МСЭК уже написано, предстоит очередное ожидание продолжительностью 30 дней.

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