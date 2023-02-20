Скандальный российский актер решил подняться на сцену к украинскому артисту Андрею Данилко, выступающему в образе Верки Сердючки.

Панин поднялся на сцену и станцевал под хиты Сердючки, который на днях устроил благотворительное выступление в Испании, пишет «Обозреватель».

На такой поступок Панина, который не поддерживает так называемую «спецоперацию» и выехал из россии, тут же отреагировали пропагандистские СМИ.

Путинских журналистов обидели не только танцы Панина с Сердючкой, но и строки песни Верки, а также футболка актера. Веселье российского и украинского артистов путинские журналисты назвали «развратом», «цирком» и «вакханалией».

Напомним, Панин после обстрела торгового центра в Кременчуге записал обращение к своим коллегам. Свою родину Панин называл страной «уродов»

Также Панин отреагировал на страшный удар по Днепру 14 января, в результате которого российская ракета попала в жилой дом и убила десятки людей.

"Днепр. Плачу", — написал актер на своей странице в Instagram, добавив фото сине-желтого флага.

Также российский актер призывал остановить российского диктатора.

Кроме того, Панин выступил в защиту Лии Ахеджаковой, которую уволили и затравили за ее антивоенную позицию.

«Опарыши не могут ничего толкового в этой жизни сделать».

Алексей Панин выступил в защиту Лии Ахеджаковой pic.twitter.com/y9ibNvKKQW — Serg Wысоцкий (@SergAibertich) February 10, 2023

Напомним, Данилко удивил необычным фото со сценической мамой Верки Сердючки.

Также сообщалось, что Сердючка наглядко показала, что вытворяли украинцы в Неаполе.

Кроме того, Politeka.net писала, что песня Сердючки разозлила полицейских в Москве.