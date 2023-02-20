Нередко украинцы переходят по фейковым ссылкам и попадают на сайты, которые визуально похожи на банковские страницы или государственные электронные сервисы. В результате мошенники получают доступ к личным данным жертв, что позволяет им получить доступ к их счетам, об одном из случаев сообщает региональный сайт новостей Житомира.

Недавно 41-летняя жительница Житомира воспользовалась ссылкой, которую получила в мессенджере Telegram. Она думала, что регистрируется на официальном ресурсе "ЄДопомога", но после введения банковских реквизитов ей было списано более 5 тысяч гривен с ее счета.

Попытка получить финансовую помощь также закончилась неудачно для 58-летней жительницы Бердичевского района. Она обнаружила чат-бота в мессенджере Telegram, который предлагал гражданам социальные выплаты от государства. Женщина перешла по ссылке и ввела свои банковские данные, а затем обнаружила, что со счета было списано 54 тысяч гривен.

В настоящее время проводятся проверки обоих случаев.

Также ранее в Днепре разоблачили злоумышленников, получавших деньги от предпринимателей под видом покупки выращенной сельскохозяйственной продукции.

Как сообщает ДБР, злоумышленники находили предприятия, которые как продают, так и покупают сельхозпродукцию, имитировали переговоры между ними, и после оплаты товара забирали деньги себе.

Напомним, начаты выплаты – кто из украинцев может получить 3 тысячи гривен.

Также напомним, что в "Дие" запускают сразу 6 новых полезных услуг.

Кроме того, Politeka.net писала, что украинцам после новой реформы раздадут деньги "на руки".