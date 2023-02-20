Митрополит Киевский и всея Украины, предстоятель Православной церкви Украины Эпифаний обратился к украинцам в связи с важными датами.

Так, на своей странице в Facebook Эпифаний напомнил о черных днях для Украины – днях, когда расстреливали активистов на Майдане.

«20-е числа февраля стали для нашего народа особенно болезненными. Через несколько дней наступит черная дата – начало полномасштабной агрессии россии против Украины. А сегодня мы вспоминаем Героев Небесной Сотни – мирных протестующих, которых девять лет назад по приказу пророссийских властей расстреляли в самом центре нашей столицы», - написал Эпифаний.

Митрополит напомнил, что тогда людей убили за то, что они защищали свободу, право выбора, достоинство, справедливость, и подчеркнул, что за это украинцы расплачиваются своими жизнями и сегодня.

«За желание жить в свободной, демократической и европейской стране, за желание защитить свое – родную страну, ее независимость и право нашего народа свободно делать свой выбор. Тогда, девять лет назад, Михайловский Златоверхий монастырь открыл свои двери и приютил раненых. И сейчас наша Церковь также со своим народом, иначе и быть не может», - заверил митрополит.

Также предстоятель Православной церкви Украины выразил уверенность, что пути назад у украинцев нет.

«Мы не имеем права на отчаяние или безнадежность, потому что перед нами всегда будет память о подвиге и примере тех, кто отдал самое дорогое, свои жизни, защищая и желая лучшей жизни для нашего народа, нашей Родины, для нас с вами. Поэтому молимся за них, не будем забывать и будем продолжать их дело – боремся!», - призвал митрополит.

Напомним, 20 февраля 2014 года – самый кровавый день событий на Майдане в Киеве, получивших название Революция достоинства.

Только в один день, 20 февраля 2014 года, были смертельно ранены 48 мирных участников Революции Достоинства, а также 4 работника органов внутренних дел.

До сегодняшнего дня не оглашены все судебные приговоры по делу гибели Героев Небесной Сотни 20 февраля.

Напомним, появились эксклюзивные кадры Джо Байдена в Киеве.

Кроме того, Politeka.net писала, что митрополит Эпифаний мощно обратился к украинцам.

Также сообщалось, что украинцы заметили неприятный нюанс в переходе УГКЦ на новый календарь.