Во время войны многие украинцы получили право на материальные выплаты от правительства, но в последнее время эти выплаты временно прекратились. Многие переселенцы жалуются, что задержка выплат стала для них большой проблемой, поскольку это единственный источник дохода для некоторых людей.

Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий сообщило, что выплаты пособий для переселенцев задерживаются в Государственной казначейской службе. В настоящее время правительство финансирует первоочередные социальные расходы, а затем начнет выплаты помощи переселенцам.

Однако Министерство социальной политики успокаивает граждан, что выплаты должны начаться в ближайшее время, поскольку уже выделены 5,5 миллиарда гривен. Напомним, что размер пособия составляет 2000 гривен в месяц для взрослых и 3000 гривен для детей до 18 лет и инвалидов.

В Украине с приходом весны будет пересмотрен тариф на электроэнергию, однако заметное повышение цены будет постепенным и затронет не всех, информирует Украина Коммунальная. Национальная комиссия, которая занимается государственным регулированием в области энергетики и коммунальных услуг, приняла решение пересмотреть стоимость тарифов и поэтапно повысить стоимость электроэнергии.

Напомним, в "Дії" запускают сразу 6 новых полезных услуг.

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