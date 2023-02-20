Президент США Джо Байден действительно прибыл в Киев.
Эксклюзивные кадры быстро распространяются по сети, пишет Politeka.net.
Так, в пабликах уже появились эксклюзивные кадры президента США Джо Байдена в Киеве на Михайловской площади.
Под звуки воздушной тревоги Байден почтил память погибших защитников Украины.
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Напомним, что утром 20 февраля в Киеве перекрыли многие улицы в центре города.
Официально о визите Джо Байдена в Киев пока не сообщается. И, что понятно, заранее не объявлялось.
Эти меры безопасности вполне понятны во время войны. В то же время, сообщалось, что президент США Джо Байден в течение 20-22 февраля посетит с визитом соседнюю Польшу.
Рядом с Байденом можно увидеть президента Украины Владимира Зеленского.
«Байден в Киеве – городе, который должен был уже 360 дней находиться под контролем России. Какой сильный знак диктатору Путину» - прокомментировал визит Байдена журналист немецкого издания "BILD" Юлиан Рёпке.
ОБНОВЛЕНО
Владимир Зеленский официально поприветствовал Джо Байдена в Киеве.
Тем временем военный журналист Сергей Ауслендер напомнил, что Путин завтра, 21 февраля, планирует выступить с посланием перед Федеральным собранием РФ.
«Надо же как изящно Байден воткнул ему ржавый гвоздь. Сейчас он выступит, предъявит ультиматум и Путину придется что то отвечать. А он так не умеет….», - отметил Ауслендер.
Также Белый дом опубликовал заявление Байдена по поводу его визита в Киев:
"Сегодня в Киеве я встречаюсь с президентом Зеленским и его командой для расширенного обсуждения нашей поддержки в Украине.
Я объявлю еще одну поставку критического оборудования, в частности артиллерийской амуниции, противотанковых систем и радаров для воздушного наблюдения, чтобы помочь защитить украинцев от бомбардировок.
А также я сообщу, что позже на этой неделе мы объявим дополнительные санции против элит и компаний, пытающихся помогать военной машине России".