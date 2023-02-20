СБУ собрала безоговорочные доказательства вины руководителя Черкасской епархии УПЦ (МП) в разжигании межконфессиональной розни.

Митрополит в публичных высказываниях среди священнослужителей и верующих и в официальных комментариях распространял призывы, нарушающие равноправие граждан в зависимости от расовой, национальной, региональной принадлежности и убеждений.

Кроме того, установлено, что под его руководством администратор ведомственного сайта епархии размещал вражеские материалы с пропагандистских сайтов РПЦ. В этих публикациях представители страны-агрессора навязывали идеи рашизма и популяризировали кремлевский режим. Тем самым способствовали обострению внутренней обстановки в регионе из-за разжигания межрелигиозной розни.

Во время обысков по месту жительства митрополита и в помещении епархии правоохранители обнаружили:

▪️ компьютерную технику и мобильные телефоны;

▪️ сетевое хранилище данных и внешний накопитель;

▪️ печатные материалы, подтверждающие преступные действия.

В настоящее время руководителю Черкасской епархии УПЦ МП сообщено о подозрении по ст. 161 (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной, религиозной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и других признаков) Уголовного кодекса Украины. Нарушение статьи карается штрафом от двухсот до пятисот не облагаемых налогом минимумов доходов граждан или ограничением свободы на срок до пяти лет.

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