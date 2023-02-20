В газоснабжающей компании напомнили украинцам об изменениях и ответили на обвинения в "махинациях".
Как сообщает Politeka.net со ссылкой на официальную страницу «Нафтогаза» в Facebook, некоторые потребители пожаловались на удаление показателей счетчика и завышенные цифры.
"Почему вы удалили в личном кабинете показания счетчика, которые я вносила 1 февраля и выставили потребление в 3 раза больше, чем было? 2 недели эти показания были в кабинете и вдруг пропали! Харьковгаз сказал, что они здесь не при чем, все вопросы к Нафтогазу. Что за махинации у вас там? Никакой "проверки информации" вы никому не делаете, а только пишете отписки, что это все облгазы, при этом выставляя счета за непотребленный газ", - пожаловалась одна из потребительниц.
«Аналогичная ситуация. Добавили в мои показания 100 кубов и еще спихивают в Одесса Газ», - сообщила еще одна потребительница.
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В Нафтогазе отреагировали на жалобу, напомнив о некоторых изменениях:
«В связи с переходом АО «Харьковгаз» и АО «Днепрогаз» в группу НАК «Нафтогаз» и заключение договора об обмене данными о передаче показателей счетчика между этими компаниями, показатели необходимо передавать именно нам. Но принцип учета объемов потребленного газа не изменился. Данные о показателях поступают Вашему оператору ГРМ, они на эти показатели формируют объемы и передают их нам».
После этого, добавили в "Нафтогазе", поставщик начисляет сумму к оплате за потребленный газ, согласно предоставленным объемам облгаза.
Напомним, украинцев предупреждают о подорожании тарифа на электроэнергию до 80%.
Также сообщалось, что Ощадбанк арестовал счет клиентки, зять которой на передовой.
Кроме того, Politeka.net писала, что "Нафтогазу" пожаловались на махинации.