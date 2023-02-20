Резонансные случаи во время мобилизации будут рассмотрены в Верховной Раде.

Об этом сообщил член комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, представитель президента в ВР Федор Вениславский.

"К сожалению, есть мобилизационные методы, которые нас, членов Комитета ВР по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, не удовлетворяют", - подчеркнул Вениславский в интервью "Укринформу".

По его словам, было инициировано заседание комитета, где заслушают руководителей на уровне Вооруженных Сил Украины, отвечающих за мобилизационные мероприятия, по резонансным случаям, когда представители военных комиссариатов вручают повестки на улице, иногда нанося телесные повреждения гражданам.

Это, подчеркнул Вениславский, – неправильный механизм.

«Могу сказать, не называя фамилию, что одному из народных депутатов, члену нашего комитета, также на площади вручили повестку. Это свидетельствует о том, что идет не совсем квалифицированная процедура», - заявил представитель президента в ВР.

Также Вениславский подчеркнул, что повестка не может становиться методом наказания, мол, «преступники должны сидеть в тюрьме, а не идти воевать, как это практикуют в России».

Отметим, что народные депутаты не подлежат призыву во время мобилизации.

Напомним, ранее секретарь СНБО Алексей Данилов объяснил, почему в Украине активизировалась выдача повесток.

По его словам, это необходимо для того, чтобы сформировать резерв и иметь данные о военнообязанных.

"Чтобы понимать, что в случае необходимости, что на них государство может рассчитывать. Все ли они должны идти на фронт? Нет. На фронт будут идти подготовленные, на фронт будут идти оснащенные, обученные", - сказал Данилов.

Секретарь СНБО также добавил, что ажиотаж вокруг мобилизации является ИПСО, действующей в пользу кремлевской пропаганды.

Напомним, ранее Виталий Ким записал важное видеообращение, касающееся мобилизации и повесток.

Кроме того, Politeka.net писала, в каких случаях можно аннулировать повестку.

Также сообщалось, что украинцы требуют отправить офицеров из военкоматов на передовую.