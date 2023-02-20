За сутки выпала месячная норма осадков, что привело к наводнениям и оползням.

Стихия ударила по Бразилии, пишет Politeka.net со ссылкой на международны СМИ.

В штате Сан-Паулу стихия разрушила дома и нарушила сообщение региона с прибрежными районами и соседним Рио-де-Жанейро.

Floods, landslides kill dozens in Brazil’s Sao Paulo and other International News pic.twitter.com/Y1nLin25AE — DD News (@DDNewslive) February 20, 2023

Пропавшими без вести считаются десятки людей – их ищут под завалами.

Сначала сообщалось, что погибших не менее 26, вскоре стало известно, что погибли минимум 36 человек.

Floods and landslides kill at least 19 people in #Brazil’s Sao Paulo state. #QNA pic.twitter.com/XRD9wfKlza — Qatar News Agency (@QNAEnglish) February 20, 2023

Известно, что одной их жертв наводения стала 7-летняя девочка.

Добавим, тем временем количество жертв землетрясения в Турции и Сирии превысило 46 тысяч человек.

В Турции погибли 40 642 человека, в Сирии – более 5800 человек. Власти стран еще не сообщали, сколько людей считаются пропавшими без вести.

Ранения получили около 130 тысяч человек.

Как известно, среди жертв землетрясения есть украинцы. В том числе - женщина и ее двое детей, который приехали в Турцию из Запорожья, спасаясь от войны.

Напомним, украинец рискнул своей жизнью ради собаки - стал известен финал истории.

Ранее сообщалось, что в Сарате Одесской области 12-летняя ученица школы выпрыгнула из окна третьего этажа.

Кроме того, Politeka.net писала, что украинка рассказала, как спасалась во время землетрясения в Турции.