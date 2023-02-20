За сутки выпала месячная норма осадков, что привело к наводнениям и оползням.
Стихия ударила по Бразилии, пишет Politeka.net со ссылкой на международны СМИ.
В штате Сан-Паулу стихия разрушила дома и нарушила сообщение региона с прибрежными районами и соседним Рио-де-Жанейро.
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Пропавшими без вести считаются десятки людей – их ищут под завалами.
Сначала сообщалось, что погибших не менее 26, вскоре стало известно, что погибли минимум 36 человек.
Известно, что одной их жертв наводения стала 7-летняя девочка.
Добавим, тем временем количество жертв землетрясения в Турции и Сирии превысило 46 тысяч человек.
В Турции погибли 40 642 человека, в Сирии – более 5800 человек. Власти стран еще не сообщали, сколько людей считаются пропавшими без вести.
Ранения получили около 130 тысяч человек.
Как известно, среди жертв землетрясения есть украинцы. В том числе - женщина и ее двое детей, который приехали в Турцию из Запорожья, спасаясь от войны.
Напомним, украинец рискнул своей жизнью ради собаки - стал известен финал истории.
Ранее сообщалось, что в Сарате Одесской области 12-летняя ученица школы выпрыгнула из окна третьего этажа.
Кроме того, Politeka.net писала, что украинка рассказала, как спасалась во время землетрясения в Турции.