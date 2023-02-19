На днях в сети наделали шуму численные петиции на сайте президента с требованием отправлять на фронт кадровых военных, которые сидят в территориальных центрах комплектования (военкоматах). В своих обращениях авторы указывают на то, что многие военные, которые имеют специальности и необходимую специализацию, вместо того, чтобы быть на поле боя и защищать Украину, сидят в теплых кабинетах или вылавливают на улицах призывников.
Надо сказать, что такие петиции поддерживают много украинцев, в соцсетях возникла бурная дискуссия на эту тему. Так, по мнению пользователей в военкоматах в тылу могут работать, например, военные, которые уже были на передовой и получили инвалидность, в связи с которой не могут вернуться на поле боя. Также некоторые пользователи предлагают женщинам-военным отдать должности в территориальных центрах комплектования. А вот офицеров, которые имеют соответственные навыки, отправить на фронт, чтобы они своим примером показывали, как нужно воевать.
Вот что пишут украинцы в комментариях под новостью о петициях:
"Лично я считаю, что они там засиделись. Пора и честь знать, если она у них есть. А на их места много военных инвалидов, без рук, без ног. И с боевым опытом. Это нужно принять во внимание Генштабу, или тем, кто это решает".
Вручение повестки едва не закончилось трагедией на Ровенщине: "Схватил косу и..."
Контрразведчика СБУ приговорили к 14,5 лет тюрьмы: что он натворил, детали решения суда
Был отличником: жизнь 17-летнего Максима трагически оборвалась в Днепре
"Шикуют в тылах": украинцы требуют отправить офицеров из военкоматов на передовую
"Не выдержало сердце": Анатолий Анатолич рассказал о трагедии с известным украинским ведущим
"Это действительно нужно сделать. Почему ребята, которые прошли ад войны и не могут больше вернуться на фронт, не могут быть использованы для работы в военкоматах, а засидевшиеся здоровые пусть побудут на их месте. И это действительно будет правильно".
"Да, они первыми должны быть на защите государства, а на их места пусть сядут вернувшиеся с передовой ребята-инвалиды, они тоже умные с высшим образованием".
"Они первыми должны защищать страну, это их специальность".
"Так это пусть они заменят наших ребят, которые уже устали круглый год воевать на передовой, и только 10 дней отпуска дают. Это же ваша профессия, вперед и покажите, как надо воевать".
"Давно пора, пусть тоже идут. А то уже позажирались и относятся к нашим мужчинам, как враги".
Напомним, Украинец устроил погром в Польше: кадры с места и подробности инцидента.
Как сообщала Politeka, "Преступная халатность?": семья Богдана Покитко, которого кинули на передовую без подготовки, сообщила новые подробности.
Также Politeka писала, что "Очень сильно болит": освобожденный из плена днепропетровец поразил изменениями, пронимающие фото.