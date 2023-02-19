Городской голова Тернополя Сергей Надал заявил, что направит запросы в компетентные органы для выяснения обстоятельств гибели бойца Богдана Покитко, погибшего почти сразу после прибытия на фронт.

Об этом сообщил журналист Юрий Бутусов, поделившийся подробностями громкого скандала.

"Со мной связалась семья Богдана, его друзья, которые решили предоставить этой истории максимальную огласку, чтобы были сделаны выводы. Валентина, жена родного брата Богдана, Михаила Покитко, и друзья семьи сообщили такое. В семье Покитков два родных брата. Михаил – действующий военнослужащий, то есть один родственник в семье, уже служит.

16 января Богдану Покитко, предпринимателю в Тернополе, исполнилось 33 года. В этот день на автобусной остановке в Тернополе ему вручили повестку, он немедленно прошел медосмотр, но 18 января стал солдатом ВСУ», - отметил Бутусов.

Отмечается, что никакого опыта службы в армии у Богдана не было. Но Богдан говорил, что если стране нужно, он тоже станет служить.

Богдана зачислили в состав роты охраны Тернопольского военкомата. Он стоял в караулах и участвовал в раздаче повесток. По свидетельству близких, он однажды выезжал на полигон и отстрелял не больше одного магазина, никакой другой подготовки не было. Семья ждала, что время для подготовки настанет позже.

11 февраля Покитко получил приказ выдвигаться на Донбасс в боевую часть. Он не отказался, в отличие от других, несмотря на отсутствие навыков. О том, что на фронт посылают неподготовленного бойца в Тернопольском военкомате, конечно знали. И тем не менее Богдана отправили на войну.

14 февраля Покитко позвонил коллегам по работе, сказал, что находится в Славянске, они ждут нового командира и в составе пополнения будут зачислены в 10-ю горно-штурмовую бригаду, где его, конечно, восприняли как пехотинца, который готов выполнять задачи в первой линии. Богдан видел, что некоторые бойцы по пополнению говорят, что они ограниченно пригодны, но Богдан считал недостойным объявлять свою неподготовленность, он решил без всяких жалоб выполнять все приказы.

16 февраля Богдан Покитко погиб в бою.

"Все близкие и семья, знавшие, что он был далек от войны, были шокированы, с какой скоростью неподготовленного человека отправили на передовую и как быстро он из-за этого погиб.

Богдан был мотивированным и честным гражданином, и если бы получил хотя бы минимальную подготовку, он мог бы стать качественным бойцом, сержантом.

Семья Богдана Покитко требует установить, какое конкретно должностное лицо Тернопольского военкомата приняло решение направить неподготовленного человека на передовую, что привело почти мгновенно к гибели?

Кто конкретно отвечал за боевую подготовку перед выездом, что было сделано для этого?

По требованию военного руководства к Уголовному кодексу были приняты изменения, наказываемые за невыполнение приказов. Есть ли потеря жизни солдата таким образом нарушением норм подготовки и преступной халатностью? Будет ли возбуждено уголовное дело?", - говорит Юрий Бутусов.