Трагедия произошла на местном пруду в пгт Городок Житомирского района. 58-летний мужчина бросился на спасение своей собаки, которая провалилась под лед.

Об этом 19 февраля сообщили в пресс-службе ГСЧС в Житомирской области . Животное мужчина смог спасти, а сам не выбрался из ледяной воды.

18 февраля в 14:54 в Службу спасения "101" г. Радомышль поступило сообщение о том, что нужна помощь спасателей в извлечении тела человека, провалившегося под лед.

По словам очевидцев, стало известно, что 58-летний мужчина прогуливался у водоема вместе со своими собаками. Одно из животных выбежало на тонкий лед и провалилось, мужчина сразу же бросился ей на помощь.

Он успел спасти своего четырехлапого друга, но сам выбраться из ледяной воды уже не смог, – рассказали спасатели. Прибывшие по вызову спасатели на надувной лодке добрались до утопленника, с помощью багра зацепили тело и доставили на берег.

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