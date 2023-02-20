Среди новых условий - наличие теплосчетчиков, где это необходимо, а также ограничение в размере квадратных метров жилья для получения субсидии.

В Украине изменили условия назначения жилищной субсидии. Теперь граждане, которые собираются получать субсидию, должны учитывать девять новых условий. Если они не соответствуют хотя бы одному из этих условий, то им не дадут жилищную субсидию. Об этом проинформировала Украина Коммунальная.

Среди новых условий - наличие теплосчетчиков, где это необходимо, а также ограничение в размере квадратных метров жилья для получения субсидии. Новые условия также устанавливают ограничения на максимальный размер дохода и имущества, а также наличие оформленного договора аренды жилья, если гражданин не является его собственником.

Так, теперь украинцы должны учитывать:

Наличие теплосчетчиков в домах.

Ограничение размера жилья для получения субсидии.

Ограничение на размер дохода и имущества.

Наличие оформленного договора аренды жилья.

Недопущение задолженностей за жилищно-коммунальные услуги.

Наличие собственника или доверенного лица для получения субсидии.

Наличие удостоверения личности и ИНН.

Наличие заявления на получение субсидии.

Обязательную проверку соответствия критериям субсидианта каждый год.

Однако, несмотря на введение новых условий, минимальный размер субсидии для социально уязвимых граждан остался на прежнем уровне. Кроме того, если гражданин уже получал жилищную субсидию до введения новых правил, он может продолжать ее получать до конца отопительного сезона.

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