В Украине с приходом весны будет пересмотрен тариф на электроэнергию, однако заметное повышение цены будет постепенным и затронет не всех, информирует Украина Коммунальная. Национальная комиссия, которая занимается государственным регулированием в области энергетики и коммунальных услуг, приняла решение пересмотреть стоимость тарифов и поэтапно повысить стоимость электроэнергии.
Согласно этому решению, с весны тариф на электроэнергию повысится сразу для шести облэнерго Украины. Тариф вырастет на 54,4% до 81,7% для первого класса напряжения и на 35,6% до 56,7% для второго класса.
Эти изменения коснутся предприятий, таких как "Запорожьеоблэнерго", ГП "Региональные электросети", "ДТЭК Донецкие электросети", "ДТЭК Высоковольтные электросети", "Луганское энергетическое объединение" и "Херсоноблэнерго".
Новые тарифы также предусматривают пересмотр заработной платы для работников, оплату услуг диспетчера "Укрэнерго" и покупку электроэнергии на спотовом рынке.
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В целом, ситуация с коммунальными платежами в Украине остается напряженной, поскольку долги по всем коммунальным услугам уже составляют 35,35 млрд грн.
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