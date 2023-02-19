В официальном Telegram-канале главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного рассказали историю начальницы логистики, заместителя командира бригады Запорожской отдельной бригады ТРО Татьяны Николаевны.

«В 2002 году вышла замуж за работу», – так она говорит о старте и, собственно, смысле своей службы в Вооруженных Силах Украины.

Служба, признается Татьяна, для нее всегда была на первом месте. А с начала полномасштабного вторжения рф для других дел, тем более, не осталось времени.

"Было время, когда о поварах в армии говорили пренебрежительно: что там тот хлеборез, низшее звено. Но на самом деле оно является одним из базовых, потому что, как говорят, война войной, а обед - по расписанию. Помню, как-то во время очередного объявления ракетной опасности все спустились в укрытие. Вдруг одна из поваров срывается и бежит на кухню. "Куда ты?" – кричу ей. "Татьяна Николаевна, у меня там какао на плите, 200 литров, сейчас убежит!". То есть, понимаете, человек не думает о том, что может прилететь ракета, для него важнее, чтобы ребята не остались голодными. Это для меня очень показательный момент был!", - вспоминает служащая.

С недавних пор Татьяна Николаевна руководит логистикой в ​​бригаде. Для нее это новый вызов и дополнительный опыт. А еще – большая ответственность.

«Я искренне убеждена, что от логистики и обеспечения зависит качество выполнения боевых задач, эффективность работы подразделений. Поэтому ни я, ни мой коллектив не вправе подвести наших защитников. У логистов должна быть одна цель – чтобы каждый военнослужащий был достойно обеспечен. Накормлен, одет, в качественной индивидуальной защите, с необходимым количеством боеприпасов. Да, конечно, бывают и сложные ситуации. Но я уверена, что проблем, которые нельзя решить, нет. На пути к Победе преодолеть можно все!», — подчеркнула она.

Напомним, в результате очередного обмена пленными между Украиной и РФ домой вернулись еще 100 украинских военнослужащих и один гражданский человек.

Также сообщалось, что Валерий Залужный рассказал украинцам о трагедии.

Как писала Politeka, россияне ударили ракетами по жилым домам, в которых спали люди.