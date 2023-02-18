19 февраля, в православном календаре день памяти святого Укола Смирнского. Жил примерно во II веке. Являлся епископом Смирны и учеником Иоанна Богослова. Считается раннехристианским святым.

Будучи епископом, Укол ревностно работал над спасением верных. Среди церковных писателей существует мнение, что именно укол "ангел Церкви в Смирне", о котором было написано в "Откровении".

Свою набожную и благочестивую жизнь Укол закончил в старости. На его могиле, по преданию, творились разные чудеса. К примеру, там выросло зелье, которое помогало вылечить любые болезни.

19 февраля в народе в честь святого празднуют день Укола-телятника .

Приметы 19 февраля

в этот день мороз - лето будет сухим;

19 февраля оттепель – плохо будут доиться коровы;

птицы сидят на верхушках деревьев до потепления.

Что завтра нельзя делать

Среди наших предков было поверье, что в этот день нельзя никому ничего давать в долг. Если эту примету проигнорировать, можно навлечь на себя несчастье. А еще 19 февраля считается опасной датой, потому что можно легко сглазить человеку.

Что можно делать завтра

В этот день женщины занимались домашними делами: готовили, стирали, убирали. Существовала традиция готовить особую кашу на молоке, над которой читали молитвы. А одинокие верующие молились святому Уколу, чтобы он помог привлечь любовь.