В Верховной Раде предлагается установить для водителей административную ответственность за нарушение правил перевозки животных в автомобилях. Об этом говорится в тексте законопроекта №9016.

«Наблюдается практика, особенно у женщин, во время управления транспортным средством держать на коленях, на руках или в руках собак небольших пород. Но животное может отвлекать водителя, мешать вождению. А в случае внезапной остановки или столкновения отсутствие специальных средств для перевозки или надежных креплений превращает животное в «снаряд», который может не только травмировать других пассажиров, повредить салон, но и стать причиной получения им серьезных травм или гибели», – отмечается в пояснительной записке.

Как подсчитали авторы законопроекта, в типичном ДТП при скорости 50 км/ч собака весом в 20-25 кг будет лететь вперед с силой удара около 700 кг.

Пока никаким нормативно-правовым актом не установлена ​​ответственность за нарушение правил перевозки животных.

Если документ будет принят, нарушителю правила перевозки животных в автомобиле может грозить штраф в размере 30 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан, что составляет 510 гривен. За повторное нарушение в течение года нужно будет отдать уже 50 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан - 850 гривен.

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