Украинцы призывают отправить на передовую военкомов и их работников, которые полностью пригодны к службе, призвать их к службе в боевых частях, а на их место поставить военных, прошедших реальный боевой опыт и на данный момент не пригодных к службе.

На сайте официального интернет-представительства Президента Украины начали массово появляться петиции от украинцев, которые призывают общественность обратить внимание на серьезную проблему.

«Хочу сказать, что мне так как и многим людям, не нравится что солдаты, получившие ранения в ходе боевых действий, становятся никому ненужными! Почему офицеров из военкоматов не отсылают в боевые действия, а тех, кто ранен военно ограничен, без руки, без ноги и т.д. не дают возможности работать в военкомате? Прошу господина Президента разобраться со всеми военкомами и офицерами, которые шикуют в тылах» - сказано в описании одной из петиций.

Появились и другие обращения, призывающих заменить мужчин с ограниченной работоспособностью, потерявших здоровье в бою, работниками ТЦК и СП:

«Судя по тому, как они вылавливают мужчин на улице чтобы вручить повестку и загоняют их палками в ряды ВСУ, силы и здоровье у них отличное. Работать в ТЦК и СП и вручать повестки могут ветераны войны, которые не пригодны к службе, а также ограниченно пригодными в военное время, в связи с полученным ранением и реабилитацией после лечения» - пишет ещё один украинец, составивший петицию.

Украинцы просят правительство обратить внимание на то, что происходит в военных частях, чтобы призвать военкомов и их работников, которые полностью пригодны к службе, к службе в боевых частях, а на их место поставить военных, прошедших реальный боевой опыт и на данный момент не пригодных к службе.

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