На сайте официального интернет-представительства Президента Украины зарегистрирована петиция о передаче на нужды ВСУ автотранспортных средств нарушителей ПДД.

Автор петиции предлагает на законодательном уровне рассмотреть возможность изъятия автомобилей у нарушителей правил дорожного движения.

"Прошу рассмотреть на законодательном уровне возможность изъятия автомобилей нарушителей ПДД, особенно подвыпивших водителей или других неоднократных нарушителей, на нужды ВСУ без права внесения залога за автотранспортное средство или возвращение его бывшему владельцу. Прошу также обратить внимание на то, что подобное решение может быть (или уже) введено в дружественной нам стране Латвии. Незнание правил не снимает ответственности за последствия", — говорится в тексте петиции.

В настоящее время продолжается сбор подписей, остается еще 88 дней. Пока петиция собрала всего 245 голосов из 25 тысяч необходимых.

Добавим, во время действия военного положения в Украине военные имеют право изымать автотранспорт и некоторую технику у предприятий всех форм собственности, органов власти и самоуправления, а также у гражданских лиц. Порядок отчуждения (мобилизации) транспортных средств регулирует Положение о военно-транспортной обязанности, утвержденное Постановлением Кабинета Министров Украины от 28.12.2000 г. № 1921.

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