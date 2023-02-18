В Волынской области подрядчик украл деньги, которые дали на ремонт бомбоубежищ.

В Нововолынске предпринимателю уведомлено о подозрении в присвоении имущества в условиях военного положения, а также в выдаче поддельных документов (ч. 4 ст. 191, ч.ч. 3,4 ст. 358 УК). Об этом сообщает Волынская областная прокуратура, передает 368.media.

В марте и мае 2022 года, согласно заключенным городским советом договорам, бизнесмен обязался отремонтировать два защитных сооружения гражданской защиты.

В дальнейшем он внес в акты приемки-передачи оказанных услуг заведомо ложные сведения об объеме и стоимости выполненных работ, а также подписывал эти акты.

На основании поддельных предпринимателем документов средства в сумме более 200 тыс. гривен были перечислены из бюджета на его счета.

Ранее сообщалось, СБУ остановила группу мошенников, пытавшихся вывести в РФ 100 млн грн со счетов жителей Мариуполя. Схему «крышевали» работники ФСБ, сообщила пресс-служба СБУ.

Преступная группировка из временно оккупированного Донецка действовала при координации российских спецслужб.

Злоумышленники звонили в украинские банки якобы от имени владельцев счетов и получали доступ к онлайн банкингу. Для этого использовались клиентские базы захваченных филиалов в Мариуполе.

Речь идет о персональных данных почти 4 тыс. местных жителей, в том числе погибших или принудительно вывезенных в РФ. Похищенные средства преступники переводили в криптовалюту.

Как добавили в СБУ, по такой же схеме злоумышленники обворовывали российских граждан.

Напомним, названа дата следующего ракетного удара по Украине.

Также сообщалось, что ВСУ перемололи элитную бригаду России – что известно.

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