В Нововолынске предпринимателю уведомлено о подозрении в присвоении имущества в условиях военного положения, а также в выдаче поддельных документов (ч. 4 ст. 191, ч.ч. 3,4 ст. 358 УК). Об этом сообщает Волынская областная прокуратура, передает 368.media.
В марте и мае 2022 года, согласно заключенным городским советом договорам, бизнесмен обязался отремонтировать два защитных сооружения гражданской защиты.
В дальнейшем он внес в акты приемки-передачи оказанных услуг заведомо ложные сведения об объеме и стоимости выполненных работ, а также подписывал эти акты.
На основании поддельных предпринимателем документов средства в сумме более 200 тыс. гривен были перечислены из бюджета на его счета.
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Ранее сообщалось, СБУ остановила группу мошенников, пытавшихся вывести в РФ 100 млн грн со счетов жителей Мариуполя. Схему «крышевали» работники ФСБ, сообщила пресс-служба СБУ.
Преступная группировка из временно оккупированного Донецка действовала при координации российских спецслужб.
Злоумышленники звонили в украинские банки якобы от имени владельцев счетов и получали доступ к онлайн банкингу. Для этого использовались клиентские базы захваченных филиалов в Мариуполе.
Речь идет о персональных данных почти 4 тыс. местных жителей, в том числе погибших или принудительно вывезенных в РФ. Похищенные средства преступники переводили в криптовалюту.
Как добавили в СБУ, по такой же схеме злоумышленники обворовывали российских граждан.
Напомним, названа дата следующего ракетного удара по Украине.
Также сообщалось, что ВСУ перемололи элитную бригаду России – что известно.
Кроме того, Politeka.net писала о последствиях ракетной атаки 10 февраля.