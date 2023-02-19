Женщина с двухлетним ребенком в коляске переходила дорогу на переходе в Люблине. Ее сбила автомобиль, двигавшийся задним ходом.

Инцидент произошел в среду, 15 февраля, около 13.30.

"По предварительным выводам полиции, водитель автомобиля доставки, двигаясь задним ходом, сбил на пешеходном переходе женщину с двухлетним ребенком", - рассказал Камиль Голембевский из Главного управления полиции в Люблине.

По его словам, когда приехала скорая, водитель сообщил спасателям, что женщина потеряла сознание и упала на дорогу.

“Ребенок был пристегнут в коляске, благодаря чему не пострадал. Женщина получила травмы и была доставлена ​​в больницу в тяжелом состоянии”, – сообщил Голембевский.

“Через некоторое время после инцидента в полицию обратились двое мужчин, которые сначала заявили, что были свидетелями того, как на переходе упала женщина. Однако в конце концов во время общения с полицейскими сообщили, что один из них был водителем, а другой – пассажиром, и что произошел наезд”, – сообщил спикер.

Одному из мужчин 29, другому 30. Их проверили на алкоголь. Человек, который сказал, что был за рулем, был трезв. Однако тот, кто заявил, что он пассажир, имел небольшое количество алкоголя в организме. У них обоих мы взяли кровь на исследования, чтобы определить их психофизическое состояние во время аварии. Мужчин задержали.

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