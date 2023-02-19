Железнодорожный районный суд Львова вынес приговор по делу краж косметики из гипермаркета.

Об этом стало известно из приговора по делу №462/709/23 .

Из материалов дела известно, что мужчина пришел в торговый центр по улице Городоцкой и вынес оттуда в рюкзаке косметику для лица общей стоимостью более 1300 грн.

Впоследствии он снова вернулся в торговый центр и похитил оттуда еще несколько косметических средств: кремы и гели для лица. На этот раз уже более 600 гривен. Краденое он спрятал во внутренний карман куртки.

Однако второй раз кража для мужчины завершилась задержанием.

Торговый центр оценил свои убытки в 1942 гривны.

На суде мужчина признал свою вину, но отказался давать показания и объяснять мотивы преступления.

Его признали виновным и назначили наказание – 5 лет лишения свободы с испытательным сроком в год. Деньги магазина осужденный вернул.

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