Индексация пенсий в Украине произойдет уже совсем скоро, и, наконец, стало известно, когда.

Как сообщил премьер-министр Украины Денис Шмигаль, пенсии для украинцев снова будут повышены, пишет Politeka.netю

По его словам, индексация пенсий состоится уже в этом марте.

"Индексация пенсий на 20%. Под индексацию будут подпадать все категории, определенные в законе «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании». По поручению Президента Украины мы делаем индексацию пенсий, несмотря на то, что законом Украины о государственном бюджете на 2023 год такая индексация не является обязательной», - добавил Шмыгаль.

Также премьер добавил, что индексация выплат коснется более 10 миллионов украинцев.

Напомним, ранее стало известно, что украинцам после новой реформы раздадут деньги "на руки".

Реформа монетизации льгот завершена, поэтому начали действовать другие правила, которые обязательно нужно знать многим украинцам.

Теперь льготы на оплату жилищно-коммунальных услуг получателям предоставляются исключительно в денежной наличной форме.

«Человек теперь может получить «на руки» свои деньги и, сэкономив энергоресурсы, потратить сэкономленное на другие нужды. Ожидается, что таким образом будет повышена мотивация граждан к энергосбережению», – сообщали в Минреинтеграции.

Также сообщалось, что "Нафтогазу" пожаловались на махинации.

Кроме того, Politeka.net писала, что украинцы плачут от новых цен – что и на сколько снова подорожало.