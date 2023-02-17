На коротком видео – первые минуты после освобождения украинских защитников из российского плена, пишет Politeka.net.
«Герои дома» – говорится в комментарии к видео, которое появилось в Twitter.
Обсуждая щемящие кадры, пользователи Twitter признаются, что «это рвет душу» и благодарят украинских Героев, что, пережив ад, остались несокрушимыми и вернулись домой.
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«С возвращением, Несокрушимые! Спасибо, что выжили и выдержали тот ад. Сил и здоровье, Героям!», «С возвращением на родину! Благословения и защиты вам и вашим семьям!», «Я так счастлива… так счастлива… Слава Богу! Героям слава», «Любовь к стране, это трогательно», «Это рвет душу. Это просто невозможно тяжело», - комментируют пользователи кадры, на которых защитник, оказавшись на украинской земле, опускается на колени.
Напомним, в результате очередного обмена пленными между Украиной и РФ домой вернулись еще 100 украинских военнослужащих и один гражданский человек.
В частности, на родную землю вернулись 94 защитника Мариуполя, среди них и 63 бойца, защищавших "Азовсталь". Также в Украину вернулись нацгвардейцы, пограничники и другие военнослужащие ВСУ.
Многие из них получили ранения разной степени тяжести.
По официальным данным, с начала российского полномасштабного вторжения удалось вернуть домой 1863 украинца.
Также сообщалось, что Валерий Залужный рассказал украинцам о трагедии.
Также сообщалось, что россияне ударили ракетами по жилым домам, в которых спали люди.