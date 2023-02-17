Фонд гарантирования вкладов физических лиц завершил ликвидацию известного в Украине банка.

Как пишет Politeka.net со ссылкой на сообщение Фонда, речь идет об АО «Родовид Банк».

"С момента утверждения ликвидационного баланса ликвидационная процедура банка считается завершенной", - подчеркнули в Фонде.

Также стало известно, что согласно статье 52 Закона требования кредиторов к банку, которые были не удовлетворены в результате ликвидационной процедуры и продажи имущества (активов) банка на дату составления ликвидационного баланса, считаются погашенными.

Накопительный счет АО «Родовид Банк» закрыт, учитывая это, реквизиты накопительного счета банка не действительны и платежи на них не принимаются.

«На момент признания АО «Родовид Банк» неплатежеспособным банк был санационным и по специфике своей деятельности не привлекал средства на вклады от граждан, поэтому выплаты гарантированных сумм возмещения в этом банке Фондом не осуществлялись», - подчеркнули в Фонде.

ОАО "Родовид банк" было создано в 1990 году как АКБ "Перкомбанк". В 2004 году его название было изменено на ОАО Родовид банк.

Банк предоставлял банковские услуги физическим и юридическим лицам на территории Украины. Примечательно, что в 2007 году банк возглавил перечень банков-победителей в номинации «Самый динамичный банк года 2007».

25 февраля 2016 года Национальный банк Украины принял решение о выводе Родовид Банка с рынка. В банк была введена временная администрация Фонда гарантирования вкладов физических лиц.

Банк был представлен во всех регионах Украины с сетью, насчитывавшей 170 отделений разной специализации.

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