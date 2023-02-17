Ужас, о котором стал известен полицейским, творился в одном из киевских детсадов, напоминает Politeka.net.

Как сообщали в полиции Киева, были разоблачены четыре "воспитателя" коррекционного детсада, которые пытали и издевались над детьми. В помещении частного заведения среди "методов" воспитания было физическое и психологическое насилие.

Оказалось, что персонал учреждения систематически совершал в отношении детей насильственные действия.

Старший следователь отдела расследования преступлений, совершенных над детьми, следственного управления столичной полиции Дмитрий Федорка рассказал, что после того, как родители отводили детей с нарушениями физического развития в заведение, стоимость пребывания в котором составляла от 8 до 15 тысяч гривен, за дверью начинались настоящие пытки.

«Из-за особенностей физического развития воспитанники не могли рассказать о пытках родителям. За невыполненные задачи фигурантки закрывали детей в шкафу, наступали ногами на руки, высмеивали и оскорбляли ребенка в присутствии других детей, заставляли стоять длительное время в неудобном положении, придушивали, применяли болевые приемы, обматывали скотчем и закрывали рот полотенцем», - рассказал Федорка.

Четверым работницам было обїявлено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 127 Уголовного кодекса Украины – пытки, совершенные повторно или по предварительному сговору группой лиц. Им грозит от пяти до десяти лет лишения свободы.

Следствие продолжается, устанавливается участие других работников учреждения в издевательствах над детьми.

И вот стало известно о первом решении суда. Так, сообщается, что четырем воспитательницам суд избрал меры пресечения.

«Сейчас суд по ходатайству следователей и прокуроров избрал четырем злоумышленницам меру пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога. Досудебное расследование продолжается», – рассказали в полиции Киева.

Напомним, маму-красотку троих детей обнаружили среди жертв в Броварах.

Также сообщалось о трагической гибели девочки в Киевской области.