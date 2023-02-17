Украинцы могут бесплатно получить стиральные машинки, индукционные поверхности и многое другое.
Об этом, как пишет Politeka.net, сообщают в Министерстве юстиции Украины.
«Бесплатно передаем вместе с OpenMarket – СЕТАМ и Государственной исполнительной службой стиральные машинки; индукционные поверхности; аккумуляторные устройства для смартфонов Apple; штревеля к оборудованию для металлообработки; кабельные вводы, аппараты для точечной сварки, ремонтные комплекты резиновых уплотнителей к гидравлическому домкрату; станки заточные TS630 и другое имущество», - говорится в сообщении.
Также подчеркивается, что заявку необходимо подать до 3 марта 2023 года.
Вручение повестки едва не закончилось трагедией на Ровенщине: "Схватил косу и..."
Ушла из жизни знаменитая актриса, перед красотой которой было невозможно устоять: родные сообщили о трагедии
Скандал в школе Киевской области, вмешалась полиция: "Ученица 7 класса стала жертвой…"
"Десять дней подождали, а дальше…": на Тернопольщине чиновник уехал за границу по работе и отказался возвращаться
Дочь Анатолича поконфликтовала в школе с маленьким россиянином: реакция его родителей возмутила ведущего
В министерстве напомнили, что получить безвозмездную передачу могут военные формирования, учреждения здравоохранения, учреждения, в которых воспитываются дети-сироты и дети, лишенные родительской опеки, детские дома семейного типа, приемные семьи и другие.
Добавим, переданное безвозмездно имущество может быть отчуждено исключительно при уплате пошлины и других налогов и сборов (обязательных платежей), предусмотренных законодательством при его импорте на территорию Украины.
Решение о безвозмездной передаче, переработке или уничтожении (утилизации) имущества подписывается членами комиссии и утверждается начальником соответствующего органа государственной исполнительной службы.
Напомним, начаты выплаты – кто из украинцев может получить 3 тысячи гривен.
Также напомним, что в "Дие" запускают сразу 6 новых полезных услуг.
Кроме того, Politeka.net писала, что украинцам после новой реформы раздадут деньги "на руки".