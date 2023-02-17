Украинцы могут бесплатно получить стиральные машинки, индукционные поверхности и многое другое.

Об этом, как пишет Politeka.net, сообщают в Министерстве юстиции Украины.

«Бесплатно передаем вместе с OpenMarket – СЕТАМ и Государственной исполнительной службой стиральные машинки; индукционные поверхности; аккумуляторные устройства для смартфонов Apple; штревеля к оборудованию для металлообработки; кабельные вводы, аппараты для точечной сварки, ремонтные комплекты резиновых уплотнителей к гидравлическому домкрату; станки заточные TS630 и другое имущество», - говорится в сообщении.

Также подчеркивается, что заявку необходимо подать до 3 марта 2023 года.

В министерстве напомнили, что получить безвозмездную передачу могут военные формирования, учреждения здравоохранения, учреждения, в которых воспитываются дети-сироты и дети, лишенные родительской опеки, детские дома семейного типа, приемные семьи и другие.

Добавим, переданное безвозмездно имущество может быть отчуждено исключительно при уплате пошлины и других налогов и сборов (обязательных платежей), предусмотренных законодательством при его импорте на территорию Украины.

Решение о безвозмездной передаче, переработке или уничтожении (утилизации) имущества подписывается членами комиссии и утверждается начальником соответствующего органа государственной исполнительной службы.

Напомним, начаты выплаты – кто из украинцев может получить 3 тысячи гривен.

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Кроме того, Politeka.net писала, что украинцам после новой реформы раздадут деньги "на руки".