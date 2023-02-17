Состоялось прощание с народным артистом Украины, полным кавалером ордена "За заслуги" Александром Кравченко.
Церемония проходила в Киевском национальном академическом театре оперетты, в котором служил Кравченко.
В последний путь артиста провожали родные, коллеги, друзья, почитатели его таланта, деятели культуры и искусств, пишет Politeka.net.
Известно, что жизнь Кравченко оборвалась по причине болезни.
«Печальная новость поступила 10 февраля 2023 года. В Париже, после продолжительной болезни, умер Александр Иванович Кравченко – народный артист Украины (1997), преподаватель, полный кавалер ордена «За заслуги», актер нашего театра (1971-1972, 1983-1997)», - сообщалось на странице Николаевского национального академического укр. театр драмы и музыкальной комедии.
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Его называют ярким, целеустремленным, харизматичным, инициативным и порядочным человеком, ведь он всегда помогал нуждающимся.
Кравченко был ведущим актером Киевского театра оперетты.
Сыграл более 150 ролей классического и современного репертуара. Среди них роли в таких спектаклях, как "Веселая вдова", "Летучая мышь", "Моя очаровательная леди", "Цыганский барон", "Майская ночь", "Баядера" и многие другие.
Актер известен ролями князя Вано Пантиашвили в спектакле «Ханума», Лазаря в «Скрипаче на крыше», Богдана Хмельницкого в «Марусе Чурай».
Провожали художника в последний путь аплодисментами.
«Непоправимая потеря для всех нас», «Великолепный актер и порядочный человек! Светлая память», «Помним тебя, Саша», «Мы были друзьями... Светлая память...», «Царство небесное, отдыхайте с миром дорогой наш, дорогой Александр Иванович!», "Вечная и светлая память прекрасному человеку, педагогу, артисту! Всегда с нами, в наших сердцах!", - пишут в соцсетях поклонники и коллеги Кравченко.
Напомним, Одесчина попрощалась с певцом, пожертвовавшим собой ради Украины.
Также сообщалось, что победитель шоу "Зважені і щасливі" теперь на передовой.
Кроме того Politeka.net писала, что участнику "Украина имеет талант" грозит большой срок заключения.