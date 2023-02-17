В Украине ввели новую денежную помощь в размере 16 тысяч гривен.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства по делам ветеранов Украины.

16 февраля стартовал совместный проект Минветеранов и Красного Креста Украины по поддержке ветеранов, получивших инвалидность I или II группы в результате войны.

Теперь можно подать заявление на получение денежной помощи на сайте eveteran.gov.ua.

Проект распространяется на совершеннолетних граждан Украины, которым в соответствии с Законом Украины "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защите" предоставлен статус лица с инвалидностью в результате войны I или II группы, и сведения о которых внесены в Единый государственный реестр ветеранов войны.

Лица с инвалидностью I или II группы в результате войны смогут получить денежную помощь единовременно одним платежом на банковский счет заявителя в размере 4 000 гривен в месяц. Выплаты будут производиться в течение четырех месяцев независимо от получения ими других видов пособия.

В министерстве подчеркнули, что перед тем, как подавать заявку, стоит убедиться, что у вас есть электронная подпись.

Для подачи заявки на получение денежной помощи зайдите на страницу сайта eveteran.gov.ua. Перейдите по ссылке "Оказание поддержки лицам с инвалидностью в результате войны". Пройдите электронную идентификацию и проверку подлинности. Проверьте свою фамилию, имя, отчество, регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика и укажите свой международный номер банковского счета IBAN, номер телефона и адрес электронной почты. Дайте согласие на обработку и передачу данных о себе.

Заявление будет направлено в Минветеранов. Если лицо отвечает критериям, то его данные автоматически передаются в Красный Крест Украины для последующей выплаты денежной помощи на указанный в заявлении банковский счет.

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