Из неволи был освобожден 101 украинец. Об этом сообщает Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными.

Домой вернулись 100 военных и один гражданский – первый заместитель городского головы города Энергодара Иван Самойдюк. Он не сломался, отказался сотрудничать с врагом и был похищен оккупантами 19 марта прошлого года на блокпоста возле Благовещенки. После 333 дней неволи он возвращается к родным и близким.

Сообщается, что среди освобожденных военных много раненых. Большинство – защитники Мариуполя. Также есть украинские защитники с херсонского и киевского направлений. Среди других вернулись 63 защитника Азовстали, защитники Бучи, Херсона и Лимана.

К Военно-морским силам относятся 46 освобожденных, к Государственной пограничной службе — 29, Нацгвардим — 12, восемь освобожденных принадлежат Вооруженным силам Украины, пятеро — в рядях Территориальной обороны. На этот раз все освобожденные в результате обмена — рядовой и сержантский состав.

Первый в этом году обмен пленными состоялся 8 января. Тогда из плена вернулись 50 наших воинов, среди которых 33 офицера и 17 представителей рядового и сержантского состава.

Во время следующего обмена, 4 февраля, нам удалось вернуть 116 наших людей, в том числе защитники Мариуполя, херсонские партизаны, снайперы из Бахмутского направления и другие герои.

Напомним, минувшей ночью враг ударил по Украине ракетами "Калибр" и запустил БПЛА.

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