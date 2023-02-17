При активности магнитных бурь некоторые метеозависимые и беременные люди могут ощущать головную боль, боль в области сердца, суставов и спины.

Магнитными бурями называют негодование геомагнитного поля нашей Земли. Их продолжительность может изменяться от нескольких часов до нескольких суток. Образуются они, когда с окрестностями нашей планеты сталкиваются возмущенные потоки солнечного ветра, а затем взаимодействуют с магнитосферой.

Когда будут последние в феврале магнитные бури, сообщается на сайте Meteoagent.

По 9-балльной шкале К-индекс магнитные бури с 19 по 21 февраля достигнут уровня 4. К-индекс – показатель геомагнитной активности и классификатор геомагнитной бури, описывающий отклонение магнитного поля Земли от нормы в течение 3-часового интервала.

В дни магнитных бурь нужно внимательнее отнестись к состоянию своего здоровья. Обязательно нужно соблюдать нормальный режим дня, полноценно отдыхать, высыпаться. Физические, психоэмоциональные нагрузки желательно снизить.

Первая солнечная вспышка в новом месяце состоится 4 марта . Далее 12 марта будет слабая волна, когда возможно ухудшение состояния и снижение аппетита.

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