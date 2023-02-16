Украинский шеф-повар, ресторатор, общественный активист и исследователь украинской кухни Евгений Клопотенко рассказал о необычном блюде для главнокомандующего ВСУ генерала Валерия Залужного.
Так, по словам Клопотенко, это будет настоящее огненное блюдо. В интервью «Украинской правде» Клопотенко, отвечая на вопрос, что он, если бы была такая возможность, приготовил бы Валерию Залужному, заявил, что это блюдо будет пылать по-настоящему.
Клопотенко, напомнив, как русскую армию выгнали из Изюма, рассказал, что на фоне этих событий придумал свое блюдо.
«Я придумал блюдо – берешь мясо, хорошую вырезку из говядины, нарезаешь, жаришь, добавляешь сливочного масла, коньяк и поджигаешь. Оно начинает гореть, и пока оно горит, все горит – ты это мясо берешь и перекладываешь на тарелку, посыпаешь изюмом и даешь хлеб. И все, и ты ешь такое горящее мясо с изюмом и хлеб. Хорошо так!», - рассказал Клопотенко о своем замысле, добавив, что для остроты можно добавить перца чили.
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К слову, Клопотенко также знает, чем он кормил бы Юлию Тимошенко.
«Суши, социальные роллы, маленькие. Что там в Дубае едят?.. Я бы просто рис и норе скрутил и назвал их «социальный Дубай»», - пошутил Клопотенко, намекая на недавний отдых Юлии Владимировны в Дубае.
Напомним, Валерий Залужный рассказал украинцам о трагедии.
Также сообщалось, что в Сети появилось неожиданное видео, как Валерий Залужный стал тем, кто он является сейчас.
Кроме того, Politeka.net писала, что Даша Астафьева рассказала, что ответил Залужный на ее видеообращение.