Украинский шеф-повар, ресторатор, общественный активист и исследователь украинской кухни Евгений Клопотенко рассказал о необычном блюде для главнокомандующего ВСУ генерала Валерия Залужного.

Так, по словам Клопотенко, это будет настоящее огненное блюдо. В интервью «Украинской правде» Клопотенко, отвечая на вопрос, что он, если бы была такая возможность, приготовил бы Валерию Залужному, заявил, что это блюдо будет пылать по-настоящему.

Клопотенко, напомнив, как русскую армию выгнали из Изюма, рассказал, что на фоне этих событий придумал свое блюдо.

«Я придумал блюдо – берешь мясо, хорошую вырезку из говядины, нарезаешь, жаришь, добавляешь сливочного масла, коньяк и поджигаешь. Оно начинает гореть, и пока оно горит, все горит – ты это мясо берешь и перекладываешь на тарелку, посыпаешь изюмом и даешь хлеб. И все, и ты ешь такое горящее мясо с изюмом и хлеб. Хорошо так!», - рассказал Клопотенко о своем замысле, добавив, что для остроты можно добавить перца чили.

К слову, Клопотенко также знает, чем он кормил бы Юлию Тимошенко.

«Суши, социальные роллы, маленькие. Что там в Дубае едят?.. Я бы просто рис и норе скрутил и назвал их «социальный Дубай»», - пошутил Клопотенко, намекая на недавний отдых Юлии Владимировны в Дубае.

Напомним, Валерий Залужный рассказал украинцам о трагедии.

Также сообщалось, что в Сети появилось неожиданное видео, как Валерий Залужный стал тем, кто он является сейчас.

Кроме того, Politeka.net писала, что Даша Астафьева рассказала, что ответил Залужный на ее видеообращение.