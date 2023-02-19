В Волынской области 16-летний парень вызвал аварию на электросетях и погиб. Трагедия произошла из-за того, что подросток обрезал дерево возле ЛЭП.
Об этом сообщает ЧАО "Волыньоблэнерго".
Энергетики сообщили, что 10 февраля в 13:15 аварийно выключилась воздушная линия 110 кВ Главное-Шацк. Когда они прибыли на место, обнаружили большую ветвь тополя на проводе в пролете. Позже энергетики получили информацию о том, что на этом месте во время обрезки дерева погиб 16-летний подросток.
"Любомльский филиал ЧАО "Волыньоблэнерго" сообщили из полиции о смертельном несчастном случае с жителем с. Крушинец 2006 года рождения, который самовольно без уведомления в энергораспределительную компанию выполнял работы по обрезке веток высокорослого тополя с целью заготовки почек", - говорится в сообщении.
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Энергетики призывают не производить никаких работ возле высоковольтных линий электропередач, поскольку это запрещено и очень опасно.
Напомним, что атака в ночь на 16 февраля не приведет к необходимости ущемлять потребление электроэнергии.
«Дефицит мощности в энергосистеме отсутствует уже пятые сутки подряд и сегодня тоже не прогнозируется. Электростанции производят достаточно электроэнергии для покрытия имеющегося потребления», – заверили в Укрнерего.