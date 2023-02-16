В Турции в результате землетрясения погибла украинка и двое ее деток.

Юлии Петровой было 46, Захарчику 10, а Матвейчику пять. Семья была из Запорожья, пишут «Факты» .

После полномасштабного военного вторжения, Юлия с сынишками уехала в Турцию, а муж ушел на фронт.

Юлю и двух ее детей после страшного землетрясения искали неделю. Родные до последнего надеялись, что их спасут, но чуда не произошло.

По словам одной из родственниц, муж Юлии Михаил - военнослужащий. В сентябре 2022-го он получил ранение и находился в госпитале. Там он и узнал, что в Турции произошло землетрясение.

"Невозможно поверить, что Юли с детьми больше нет. Юля была прекрасной женщиной. Интеллигентная, приветливая… Я помогала готовить в школу ее старшего сына Захарку. Очень вежливый и умный ребенок…", - говорят об Ирине.

Отец разговаривал с Юлией вечером 5 февраля, а в понедельник утром, 6 февраля, из новостей узнал о землетрясении. Позвонил по телефону, но никто не ответил.

«Поехали в Турцию, потому что там жили наши родственники, и Юля с мальчиками остановилась у них. Они жили в одном доме, и родственников спасатели еще не нашли… В последний раз мы разговаривали с Юлей в воскресенье, 5 февраля. Как обычно, общались по Вайберу. Дочь сообщила, что у них все хорошо…», - рассказал журналистам отец погибшей.

Город, где находилась Юлия с сыновьями, фактически был эпицентром землетрясения.

"Мы поняли, что случилась беда... Нам оставалось только ждать и надеяться. Мы продолжали звонить Юле и Захару, но бесполезно. А потом люди, которые были там - волонтеры и другие наши родственники - прислали фотографии с места трагедии. И мы увидели, что дом, где жили Юля с детьми, упал на бок, и спасатели никак не могли подступиться к нему», – рассказал отец Юлии.

Отец Юлии признается, что он не может поверить, что с его родными произошла такая трагедия – они ведь находились в безопасном, тихом, спокойном месте.

О последнем разговоре с Юлией рассказал и ее муж, Михаил.

"Когда произошло землетрясение, я еще был в госпитале. Меня выписали только 9 февраля. Тогда мы еще надеялись, что их найдут живыми. Юля с детьми поехали 6 марта. Поехали в Турцию, потому что там была родная тетя. Она жила в соседнем подъезде , и ее еще не нашли… Вечером 5 февраля они прислали мне видео. Они выучили новый стишок, и Матюша мне его рассказывал. А утром 6 эти новости. И они исчезли со связи", - рассказал военный.

Мужчина рассказал, что вопрос с оплатой перевозки тел его родных в настоящее время не решен.

"Частная фирма в Турции, которая этим занимается, объявила счет - 7700 евро. У меня таких денег нет", - рассказал Михаил.

Военный надеется, что эти неподъемные для него расходы возьмет на себя посольство.

Землетрясение в Турции и Сирии, которое произошло 6 февраля, унесло жизни уже более 41 тысячи человек. По последним данным властей Турции, известно о смерти 35 418 человек. В Сирии, по подсчетам ООН и местных властей, погибли не менее 5800 человек.

Согласно официальным данным, жертвами землетрясения на юге Турции стали 5 украинцев, в том числе семья из Запорожья.

Также сообщалось, что ученые заметили пугающую аномалию после землетрясения.

Кроме того, Politeka.net писала, что людям буквально пришлось убегать от падавших на них домов в прямом эфире.