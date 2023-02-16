Украина пережила новую атаку ракетами и дронами со стороны кафиров.

О ее последствиях для энергетической инфраструктуры, как пишет Politeka.net, сообщили в Укрэнерго.

Так, отмечается, что атака в ночь на 16 февраля не приведет к необходимости ограничивать потребление электроэнергии.

Впрочем, по сравнению со вчерашним днем ​​потребление несколько повысилось.

«Дефицит мощности в энергосистеме отсутствует уже пятые сутки подряд и сегодня тоже не прогнозируется. Электростанции производят достаточно электроэнергии для покрытия имеющегося потребления», – заверили в Укрнерего.

Также отмечается, что работают все виды электростанций в энергосистеме, тепловая и гидрогенерация обеспечивают покрытие пикового потребления в утренние и вечерние часы. Импорт электроэнергии снижается.

Что же касается ограничения потребления, то, подчеркнули в Укрэнерго, из-за отсутствия дефицита мощности лимиты потребления в области на сегодняшний день не озвучивались.

«Но при росте потребления возможно применение отключений. Замеры фактического потребления производятся в соответствии с графиком в Днепропетровской области. В Одессе из-за поврежденной инфраструктуры все еще есть сетевые ограничения. Возвращается к активной работе бизнес, что отражается в росте потребления. Поэтому во избежание перегрузки оборудования применяются графики почасовых отключений», – пояснили энергетики.

Аварийно-восстановительные работы на ряде электростанций, которые получили значительные повреждения ракетных и дроновых атак россиян, продолжаются.

Напомним, ранее сообщалось, что во Львовской области три ракеты попали в объект критической инфраструктуры. Мэр Дрогобыча сообщил, что пострадал объект критической инфраструктуры на территории общины. Никто не пострадал.

Кроме того, есть прилеты в объект инфраструктуры в Кропивницком районе, сообщили в Кировоградской ОВА.

В Полтавской области две ракеты попали по объекту критической инфраструктуры в Кременчуге. Также регион атаковали беспилотниками, сообщили в Кировоградской ОВД.

В Павлограде на Днепропетровщине попали в предприятие и частный сектор, разрушены 7 домов, около 30 повреждены. Погибла 79-летняя женщина, семь человек ранены.

В Херсонской области в селе Змиевка погибли супруги - в их дом попал российский снаряд.

Также напомним, что Валерий Залужный рассказал украинцам о трагедии.