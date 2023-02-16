Главнокомандующий ВСУ генерал Валерий Залужный сообщил украинцам о произошедшей 16 февраля трагедии.

Как пишет Politeka.net, на своей странице в Facebook Залужный сообщил, что именно и этот день, 16 февраля 2015 года, погиб корреспондент Телерадиостудия МО Украины Бриз капитан 3-го ранга Дмитрий Лабуткин.

По его словам, трагедия произошла во время исполнения Лабуткиным воинского долга в районе города Дебальцево.

"Война забирает лучших", - подчеркнул Залужный.

Главнокомандующий ВСУ также сообщил, что за время широкомасштабной вооруженной агрессии России 8 журналистов погибли непосредственно во время осуществления профессиональной деятельности, а 24 погибли как участники боевых действий в рядах Сил обороны Украины и в результате вражеских обстрелов.

«Благодарю вас, дорогие военкоры и пресс-офицеры, за службу и правду! Благодаря вам Украина и весь свободный мир знают имена и лица своих защитников и защитниц. Вы фиксируете историю нашей борьбы и грядущей Победы. Вы делаете Вооруженные Силы Украины настоящим брендом, уровень доверия к которому беспрецедентно высок. Желаю скорейшей Победы! Сил и стойкости, вдохновения и непоколебимой веры! Вечная память павшим… Слава военным журналистам, пресс-офицерам, офицерам по связям с общественностью! Слава Украине! », – написал Залужный на своей странице.

Напомним, 16 февраля - День военного журналиста в Украине.

Добавим, что минувшей ночью россияне ударили ракетами по жилым домам, в которых спали люди.

Также сообщалось, что минувшей ночью враг ударил по Украине ракетами "Калибр" и запустил БПЛА.

Кроме того, Politeka.net писала, что в Украине село переименовали в честь Залужного.