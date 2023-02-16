В украинской столице зафиксировано заболевание острой кишечной инфекцией среди жителей города, связанной с употреблением блюд в общепите.
Как пишет Politeka.net со ссылкой на Киевский городской центр контроля и профилактики болезней, по состоянию на 15 февраля известно о 5 экстренных сообщениях о заболевании острым энтероколитом. Четыре среди жителей Киева и один у жителя Киевской области.
«Все случаи, вероятно, связаны с употреблением готовой продукции в одном из заведений общественного питания, расположенного в Голосеевском районе города Киева», - сообщили в Центре контроля и профилактики болезней.
Сообщается, что больные 10.20.2023 употребляли среди разных блюд одно общее. А именно – тост с красной рыбой и скрамбл из яйца.
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В настоящее время заболело 5 взрослых, все госпитализированы: 4 в лечебные учреждения Киева, 1 в Киевской области. Больные бактериологически обследованы кишечной группой инфекций, у одного из них выделена Salmonella enteritidis группы D, четыре материалы в работе.
На объекте возникновения вспышки начато эпидрасследование, в ходе которого отобрано 10 проб готовых блюд на санитарно-микробиологические исследования, 40 смывов с объектов окружающей среды для исследования на кишечную группу инфекций и условно-патогенную микрофлору.
Кроме того, методом внезапности бактериологически обследовано на патогенных энтеробактериях 7 сотрудников.
Подчеркнем, что традиционный скрамбл готовится из яиц, которе быстро взбалтываются при жарке на сливочном масле. Благодаря этому блюдо остается очень нежным.
Однако сальмонелла устойчива к температуре, поэтому яйцо должно вариться или жариться не менее 10-15 минут. В случае жарки наиболее безопасным вариантом будет обжаривание с двух сторон.
Напомним, это не первое массовое отравление в Киеве за последнее время. Так, в январе жители столицы после визита в кафе в центре Киева также оказались в больницах из-за яиц с неполной термической обработкой.
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