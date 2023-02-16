В украинской столице зафиксировано заболевание острой кишечной инфекцией среди жителей города, связанной с употреблением блюд в общепите.

Как пишет Politeka.net со ссылкой на Киевский городской центр контроля и профилактики болезней, по состоянию на 15 февраля известно о 5 экстренных сообщениях о заболевании острым энтероколитом. Четыре среди жителей Киева и один у жителя Киевской области.

«Все случаи, вероятно, связаны с употреблением готовой продукции в одном из заведений общественного питания, расположенного в Голосеевском районе города Киева», - сообщили в Центре контроля и профилактики болезней.

Сообщается, что больные 10.20.2023 употребляли среди разных блюд одно общее. А именно – тост с красной рыбой и скрамбл из яйца.

В настоящее время заболело 5 взрослых, все госпитализированы: 4 в лечебные учреждения Киева, 1 в Киевской области. Больные бактериологически обследованы кишечной группой инфекций, у одного из них выделена Salmonella enteritidis группы D, четыре материалы в работе.

На объекте возникновения вспышки начато эпидрасследование, в ходе которого отобрано 10 проб готовых блюд на санитарно-микробиологические исследования, 40 смывов с объектов окружающей среды для исследования на кишечную группу инфекций и условно-патогенную микрофлору.

Кроме того, методом внезапности бактериологически обследовано на патогенных энтеробактериях 7 сотрудников.

Подчеркнем, что традиционный скрамбл готовится из яиц, которе быстро взбалтываются при жарке на сливочном масле. Благодаря этому блюдо остается очень нежным.

Однако сальмонелла устойчива к температуре, поэтому яйцо должно вариться или жариться не менее 10-15 минут. В случае жарки наиболее безопасным вариантом будет обжаривание с двух сторон.

Напомним, это не первое массовое отравление в Киеве за последнее время. Так, в январе жители столицы после визита в кафе в центре Киева также оказались в больницах из-за яиц с неполной термической обработкой.

Также сообщалось, что жизнь девушки оказалась под угрозой после покупки в Интернете вяленого леща.