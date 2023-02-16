В разразившийся в городе Славутич Киевской области скандал пришлось срочно вмешаться полиции.

Как сообщает Politeka.net со ссылкой на правоохранителей, на днях в полицию поступило обращение о том, что ученица 7 класса стала жертвой кибербуллинга в одной из школ города Славутич.

Выяснилось, что ученики 7 и 8 классов в онлайн-группе Telegram-канала создавали фото-коллажи с изображением лица 13-летней девочки, писали оскорбительные сообщения о ее внешности, насмехались и травили.

Работниками полиции Киевской области были установлены все участники группы.

«С детьми и их родителями провели соответствующие беседы. Кроме того, по факту буллинга (травли) участника образовательного процесса правоохранители составили админпротоколы в отношении родителей обидчиков [ч.4 ст.173-4 КУоАП]», - рассказали в полиции.

Подчеркнем, буллинг (травля) участника образовательного процесса влечет наложение штрафа от пятидесяти до ста не облагаемых налогом минимумов доходов граждан или общественные работы на срок от двадцати до сорока часов.

Напомним, ранее стало известно об ужасах в детском саду в Киеве. В столичном частном детском саду воспитатели издевались над детьми с нарушениями физического развития.

Например, за невыполнение задач воспитатели закрывали детей в шкафу, наступали ногами на руки, или высмеивали и оскорбляли ребенка в присутствии других. Также могли заставить стоять длительное время в неудобном положении, применяли болезненные приемы, обматывали скотчем и закрывали рот полотенцем.

Из-за особенностей физического развития воспитанники не могли рассказать о пытках родителям. Этим бесчеловечным грозит от 5 до 10 лет лишения свободы.

Также сообщалось, что Одессу всколыхнула трагедия с 13-летней девочкой.

Ранее сообщалось, что в Сарате Одесской области 12-летняя ученица школы выпрыгнула из окна третьего этажа.

Несчастье произошло во время переменки.