Православная церковь 16 февраля чтит память святого Симеона и Святой пророчицы Анны.
С этого дня природа начинает готовиться к весне. Симеону и Анне молятся, чтобы они подарили здоровье новорожденному ребенку. Святых называют хранителями младенцев.
Когда Богородица и Иосиф принесли в Храм маленького Иисуса Христа на 40-й день его рождения, святые Анна и Симеон (Семен) были первыми, кто встретил их. И именно они узнали в ребенке Мессию. Эти два праведных человека сказали, что Иисус станет светом и откровением для славы израильского народа.
В православной церкви считают, что Анна и Симеон (Семен) являются последними пророками Ветхого Завета. Говорят, что в лице этих людей Иисус Христос встретил весь народ Израиля. А сами Симеон и Анна уже в преклонном возрасте стали символами того, что жизнь может подходить к концу, но Иисус наполняет ее светом.
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Народные приметы и традиции
- 16 и по 24 февраля (День Влассия) бывает семь крутых утренников.
- Лес шумит – до оттепели или снега, трещит – до затяжных морозов.
- Слабая тяга в печи – к теплу, сильная – к холодам.
- Много снега – к дождливому лету.
- Воробьи громко чирикают - скоро наступит весна.
Что нельзя делать
- В этот день нельзя брать деньги взаймы.
- Также нельзя носить вещи черного цвета, чтобы не навлечь на себя неприятности.
Кто празднует день ангела
В среду, 16 февраля, именины отмечают Анна, Роман, Симон, Семен, Адриан, Влас, Тимофей, Гаврило, Дмитрий, Клавдий.
Напомним, выяснилось, что будет со скандальным храмом УПЦ МП в центре Киева.