Православная церковь 16 февраля чтит память святого Симеона и Святой пророчицы Анны.

С этого дня природа начинает готовиться к весне. Симеону и Анне молятся, чтобы они подарили здоровье новорожденному ребенку. Святых называют хранителями младенцев.

Когда Богородица и Иосиф принесли в Храм маленького Иисуса Христа на 40-й день его рождения, святые Анна и Симеон (Семен) были первыми, кто встретил их. И именно они узнали в ребенке Мессию. Эти два праведных человека сказали, что Иисус станет светом и откровением для славы израильского народа.

В православной церкви считают, что Анна и Симеон (Семен) являются последними пророками Ветхого Завета. Говорят, что в лице этих людей Иисус Христос встретил весь народ Израиля. А сами Симеон и Анна уже в преклонном возрасте стали символами того, что жизнь может подходить к концу, но Иисус наполняет ее светом.

Народные приметы и традиции

16 и по 24 февраля (День Влассия) бывает семь крутых утренников.

Лес шумит – до оттепели или снега, трещит – до затяжных морозов.

Слабая тяга в печи – к теплу, сильная – к холодам.

Много снега – к дождливому лету.

Воробьи громко чирикают - скоро наступит весна.

Что нельзя делать

В этот день нельзя брать деньги взаймы.

Также нельзя носить вещи черного цвета, чтобы не навлечь на себя неприятности.

Кто празднует день ангела

В среду, 16 февраля, именины отмечают Анна, Роман, Симон, Семен, Адриан, Влас, Тимофей, Гаврило, Дмитрий, Клавдий.

Напомним, выяснилось, что будет со скандальным храмом УПЦ МП в центре Киева.