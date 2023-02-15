В сети опубликовали фото из московского монастыря, на котором засветился священник с Житомирщины.

Украинская журналистка Соня Кошкина опубликовала в своем телеграмм-канале фотографию, на которой можно увидеть священнослужителя Архимандрита Иакова. Этот духовник настоятель собора в Коростышеве Житомирской области, который имеет российский паспорт, хотя много лет жил в Украине. Похоже, недавно он сбежал в россию и уже засветился на службе в одном из московских монастырей.

В своем посте Кошкина написала: "Опа-опа. А кто это у нас такой красивый? На службе в целом Донском монастыре Москвы вчера вечером? Знакомьтесь! Архимандрит Иаков (Шумов). Настоятель собора в Коростышеве (ясно, что УПЦ МП). Имеет русский паспорт (хотя долго жил в Украине). Убежал на болота. Ну, чо, нормально убежал, Донской монастырь – не абы что. При этом еще в декабре месяце (!) это чудовище служило в Корыстешеве".

В комментариях к фотографии пользователи опознали священника и раскрыли некоторые детали о нем:

"Он из Житомирской епархии, сомнительный персонаж. В Житомире служил секретарь Алексей, в мире Александр Овсянников, родом из Харьковской области. Перед войной был переведен Епископом в оккупированный Джанкой. Сейчас он там служит и собирает помощь для русских. Доказательства есть на официальном сайте Джанкепархии".

"А почему люди к нему ходили на службу в Коростышеве? Кто может ответить, почему народ до сих пор ходит в УПЦ МП (РПЦ)? Вот так".

"Еще если бы пашу-мерседеса какие черти на болота затянули... Вместе со всей церковью мп!".

"Хотя я и атеист, но я атеист киевского патриархата".

"Это отвратительное коммунистическое государство поколениями растило тупых людей, которые этим пид**ам прислуживают. Только кровопускание поможет".

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